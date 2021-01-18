Давид Манукян публично подтвердил, что женился на Ольге Бузовой

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Алексей Хитров
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Блогер сделал соответствующее признание в эфире программы «Танцы со звездами».

Давид Манукян публично подтвердил, что женился на Ольге Бузовой

Фото: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Блогер Давид Манукян подтвердил, что женился на поющей телеведущей Ольге Бузоывой. Признание прозвучало в эфире телепроекта «Танцы со звездами», в котором участвует музыкант. 

«Ольга Бузова ваша супруга, да?» — спросил у Манукяна член жюри хореограф Егор Дружинин.

«Да», — лаконично ответил молодой человек.

Называя Бузову своей женой, Манукян, очевидно, имел в виду свадьбу, которую они сыграли во время отпуска на Мальдивах по местным обычаям, пишет KP.RU. Бузова и ее бойфренд устроили романтическую церемонию на океанском побережье. Фото этого торжества появились в соцсетях.

При этом, отмечает издание, юридической силы брак не имеет, поскольку это всего лишь красивый обряд, популярный среди туристов на Мальдивах. В среднем он стоит 700 долларов (около 52 тысяч рублей).

Церемония проходит на пляже, под украшенной цветами аркой, символизирующей алтарь. Жених и невеста обмениваются кольцами и говорят друг другу клятвы любви и верности. Затем представитель отеля объявляет пару мужем и женой и вручает им специальный сетрификат.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Ольга Бузова кричала матом из-за приземления не в том аэропорту.

Тема:
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