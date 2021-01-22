На грани: поклонники заподозрили Бузову в пьянстве после разрыва с Давой

Тяжело пережившая развод с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущая Ольга Бузова надеялась, что отношения с рэпером Давой будут идеальными. Но чудес, как выяснилось, не бывает. Объявившая о расставании с музыкантом звезда погрузилась в настоящую депрессию.

Спустя сутки после своего дня рождения артистка вышла на связь с фолловерами в Instagram и подтвердила разрыв с Манукяном. Артистка заявила, что тот ее якобы регулярно поколачивал, изменял с непристойными девушками, разучился говорить по-человечески: в представленных SMS — лишь матерные ругательства.

«Я не знаю, я делаю правильно или нет. Мне ****! Да… Да, и так бывает. Я его заблокировала, и, если вы меня любите, вы тоже это сделаете. Мне очень ****. Я могу ошибаться. Простите меня все. Но вот сейчас так», — рыдая, объявила Бузова.

На кадрах заметно, что Ольга еле-еле подбирает слова, ее движения несколько заторможены. Невпопад звезда то смеется, то плачет. Поклонники обеспокоены ее здоровьем: неужели любимица запьет после очередной трагедии на личном фронте?

Instagram @buzova86

«Оленька, побереги себя! Не надо пить! Знаешь, сколько еще их будет?!»

«Да по нему видно, что нет любви к Оле. Он абьюзивный. Нормальный никогда не ударит!»

«Жаль, что на тебе человек сделал имя, деньги…»

«Моя хорошая, не вгоняй себя в депрессию! Твой принц где-то рядом! Ты все выдержишь!» — поддерживали артистку поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как зарождался роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна.