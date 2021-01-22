Махровый эгоизм: экстрасенс о том, как Дава «играл» в любовь с Бузовой
Парапсихолог Дарья Миронова уверена, что Давид Манукян просто воспользовался телеведущей.
Фото, видео: Instagram @buzova86; 5-tv.ru
Расставания Ольги Бузовой с Давидом Манукяном нельзя было предотвратить. Причина в том, что рэпер не готов к серьезным отношениям, хоть и пытался делать вид, что его это интересует. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразила экстрасенс и парапсихолог Дарья Миронова.
Эксперт отметила, что изначально этот союз не имел под собой никакой твердой базы. И хоть Ольга с нежностью и любовью относилась к Даве, не хватало еще одного очень важного компонента — искренности музыканта.
В своем обращении к фанатам Бузова заявила, что молодой человек регулярно поколачивал ее и даже изменял. Экстрасенс не видит в этом ничего удивительного. Ведь он незрелый мужчина, отмечает Миронова.
«Это человек, который и не собирался ничего серьезного строить с Олей. Просто пиарился на ней, на ее известности, использовал ее. Мне Олю очень жаль. Она наивная, как любая девочка, хочет верить в любовь. <…> Ему плевать на Олю. Это — махровый эгоизм», — комментировала новость эзотерик.
Между тем, Дарья Миронова отмечает, что у селебрити еще будет шанс наладить отношения. Но вот готова ли будет к этому Бузова — большой вопрос. В настоящий момент звезда и слышать не хочет о «мальдивском муже», который оказался предателем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что о расставании с Давой Ольга Бузова объявила спустя сутки после своего юбилея. Поклонников насторожило, что артист «слабо» поздравил девушку с 35-летием, и не зря: оказалось, эти отношения давно изжили себя. Сегодня поющая телеведущая переживает боль утраты в полном одиночестве.
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