Махровый эгоизм: экстрасенс о том, как Дава «играл» в любовь с Бузовой

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 3 494

Парапсихолог Дарья Миронова уверена, что Давид Манукян просто воспользовался телеведущей.

Фото, видео: Instagram @buzova86; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Расставания Ольги Бузовой с Давидом Манукяном нельзя было предотвратить. Причина в том, что рэпер не готов к серьезным отношениям, хоть и пытался делать вид, что его это интересует. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразила экстрасенс и парапсихолог Дарья Миронова.

Эксперт отметила, что изначально этот союз не имел под собой никакой твердой базы. И хоть Ольга с нежностью и любовью относилась к Даве, не хватало еще одного очень важного компонента — искренности музыканта.

В своем обращении к фанатам Бузова заявила, что молодой человек регулярно поколачивал ее и даже изменял. Экстрасенс не видит в этом ничего удивительного. Ведь он незрелый мужчина, отмечает Миронова.

«Это человек, который и не собирался ничего серьезного строить с Олей. Просто пиарился на ней, на ее известности, использовал ее. Мне Олю очень жаль. Она наивная, как любая девочка, хочет верить в любовь. <…> Ему плевать на Олю. Это — махровый эгоизм», — комментировала новость эзотерик.

Между тем, Дарья Миронова отмечает, что у селебрити еще будет шанс наладить отношения. Но вот готова ли будет к этому Бузова — большой вопрос. В настоящий момент звезда и слышать не хочет о «мальдивском муже», который оказался предателем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о расставании с Давой Ольга Бузова объявила спустя сутки после своего юбилея. Поклонников насторожило, что артист «слабо» поздравил девушку с 35-летием, и не зря: оказалось, эти отношения давно изжили себя. Сегодня поющая телеведущая переживает боль утраты в полном одиночестве.

Тема:
Ольга Бузова
22 янв
Люблю и ненавижу: психолог выявила у брошенной Бузовой амбивалентность
22 янв
На грани: поклонники заподозрили Бузову в пьянстве после разрыва с Давой
22 янв
Расстались навсегда? История любви, скандалов и разрывов Бузовой и Манукяна
22 янв
Бузова и Манукян отписались друг от друга в соцсетях перед расставанием
22 янв
«Показать, как он меня бьет?» — Бузова обвинила Даву в издевательствах
22 янв
«Нас больше нет»: Ольга Бузова и Давид Манукян расстались
22 янв
Дава косвенно подтвердил ссору с Бузовой на дне ее рождения — видео
22 янв
Сестра Бузовой посвятила ей песню в день рождения ведущей — видео
21 янв
В каких странах российские знаменитости провели праздничные дни?
21 янв
Бриллиантовые серьги Tiffany и туфли Tom Ford: Бузова похвасталась подарками на 35-летие

Читайте также

-6° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
73.37
0.01 88.97
-0.18
Василиса Володина рассказала, кого ждет удача на неделе с 25 по 31 января

Последние новости

14:20
МВД: среди участников скандального флешмоба не было сотрудников ведомства
14:15
Люблю и ненавижу: психолог выявила у брошенной Бузовой амбивалентность
14:08
«Завалило!» — регионы России не справляются с самым мощным за 5 лет снегопадом
14:02
Дмитрий Песков назвал «клюквой» новое «расследование» Навального
13:57
Василиса Володина рассказала, кого ждет удача на неделе с 25 по 31 января
13:49
Специальная Олимпиада впервые в истории состоится в России

Сейчас читают

«Показать, как он меня бьет?» — Бузова обвинила Даву в издевательствах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака
Притягивают деньги: Самые богатые пары по знаку зодиака
«Завтраки с хейтерами»: пиарщик дал советы по хайпу для российских звезд

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

США и НАТО отработали на учениях атаку на Крым
Первые шаги в качестве сенатора Байден сделал еще в советском Ленинграде
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака