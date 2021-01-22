«Пусть она проспится»: Рустам Солнцев дал совет брошенной Бузовой

Расставание певицы Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна 22 января стало главной новостью русскоязычного интернета. Звезда публично обвинила Манукяна в насилии над ней и постоянных изменах с девушками легкого поведения. В беседе с 5-tv.ru экс-участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев высказался о сложившейся ситуации и дал Ольге совет.

«Чтобы мы не были пафосными и глупыми, я только совет Оле могу дать: пусть она проспится после дня рождения, который у нее тут был, и примет взвешенное решение», — сказал Солнцев.

Он не уверен, что в отношениях поющей ведущей и блогера уже поставлена точка. По словам Рустама, 25 января состоится еще одно празднование 35-летия Бузовой, на котором знаменитости могут помириться.

После того, как телеведущая слезно рассказала в сети своим поклонникам о грустной новости, ее фанаты буквально «напали» на мать Давы в Instagram. Там-то Анна Манукян и сказала, все что думает об Ольге. Женщина унизила звезду и назвала ее алкоголичкой. Фолловеров Бузовой очень разозлило поведение мамы и сына. Они бросились на защиту Ольги и стали обвинять Анну в плохом воспитании своего ребенка. После долгих дискуссий с ними Манукян отключила комментарии на своей странице.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая и сваха Роза Сябитова в беседе заявила, что не может посочувствовать теперь уже одинокой Ольге Бузовой или дать ей какой-то совет.