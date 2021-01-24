«Пройденный этап»: Манукян впервые прокомментировал свой разрыв с Бузовой
Блогер признался, что не хочет обсуждать публично свою личную жизнь.
Фото: Instagram @buzova86
Рэпер и блогер Давид Манукян, более известный под псевдонимом Dava, впервые прокомментировал свое расставание с Ольгой Бузовой. На неприятную тему его вывел ведущий шоу «Танцы со звездами» Андрей Малахов в эфире передачи сразу после выступления артиста.
«К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может закончиться. К сожалению, это был пройденный этап. И я не хочу говорить о личной жизни, потому что я здесь для того, чтобы танцевать», — сказал Дава.
Малахов напомнил, что его партнершу Дарью Палей в сети многие считают разлучницей, и спросил, так ли это. Танцовщица опровергла домыслы и заметила, что у нее есть муж и маленькая дочь, так что никаких романтических отношений с Давой у нее нет и быть не может.
О расставании звездной пары стало известно пару дней назад. Рассказала о печальном событии сама телеведущая. Она попросила не расспрашивать ее о причинах, так как ей сейчас нелегко. Примечательно, что еще в прошлом выпуске «Танцев со звездами» Дава назвал Бузову своей женой, отмечает «Экономика Сегодня». В январские праздники пара «поженилась» на Мальдивах, но юридической силы этот брак не имеет.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео ссоры Бузовой и Давы на дне рождения ведущей.
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