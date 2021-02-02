«У каждого свое воспитание»: Бузова об оскорблениях от матери Манукяна
По словам поющей телеведущей, ее родители никогда бы не опустились до подобного поведения.
Фото: Instagram @dava_m
Ольга Бузова вновь затронула вопрос болезненного разрыва отношений с рэпером и блогером Давидом Манукяном. Поющая телеведущая проходит курс лечения в детокс-клинике и отмечает, что именно сейчас нуждается в спокойствии. Знаменитость призналась, что с момента расставания больше не общалась с экс-возлюбленным и посетовала, что он не справлялся о ее самочувствии, а также даже не извинился за свои проступки.
Кроме прочего, Ольга Бузова заострила внимание на поведении матери Давида Манукяна. Близкая родственница рэпера в публичной плоскости обвинила девушку в алкоголизме и неподобающем женщине поведении. Изречения несостоявшейся свекрови повергли поющую телеведущую в шок.
«У каждого свое воспитание или его отсутствие. Мои родители не опустились бы и не опустятся до такого», — цитирует Ольгу Бузову Starhit.ru.
Знаменитость призналась, что изначально намеревалась сохранить отношения с Давидом Манукяном в тайне. Несмотря на это, через несколько месяцев возлюбленный потребовал предать факт их романа огласке.
«Теперь я окончательно убедилась, что не стоит выставлять на публику личную жизнь. Я хотела скрывать отношения, как в начале… Но он настоял», — отметила Ольга Бузова.
После очередного разочарования в мужчинах певица и телеведущая не потеряла надежду обрести женское счастье. Ольга Бузова давно хочет родить ребенка и в недавнем прошлом даже собиралась взять малыша из приюта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дава негодует из-за возможного вылета из шоу «Танцы со звездами».
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