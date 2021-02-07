Карина Кросс рассказала, почему разошлась с бывшим Ольги Бузовой
Блогер предположила, что поющая телеведущая и Давид Манукян могут воссоединиться.
Фото: Instagram @dava_m
Блогер Карина Кросс в интервью на YouTube-канале рассказала, почему в свое время разошлась с бывшим возлюбленным Ольги Бузовой Давидом Манукяном. По ее словам, рэпер не выполнял определенные обязательства и к тому же нанес ей определенную обиду.
«Мы работали командой, Давид постоянно опаздывал, постоянно что-то не выполнял. Мы друг друга отмечали (в социальных сетях — Прим.ред.), поддерживали в плане медийки, а он этого не делал. И мы пришли к тому, что такое отношение уже не дружеское, оно уже рабочее. Если это рабочее, значит, я должна получать за это деньги, а не просто писать (вайны — Прим.ред.)», — цитирует Карину Кросс URA.RU.
Помимо прочего, блогер вспомнила об инциденте, когда Давид Манукян не хотел признавать, что сценарии для его роликов создавала именно она. В тот момент Карина Кросс переживала из-за сложившейся ситуации, но со временем забыла о произошедшем.
Блогер также не может найти объяснения тому, что бывший возлюбленный Ольги Бузовой вновь упоминает об их отношениях в интервью. Давид Манукян рассказывает общественности, что после разрыва с Кариной Кросс пребывал в депрессивном состоянии. Девушка предположила, что поющая телеведущая и рэпер могут воссоединиться.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Давы не жалеет об оскорблениях Бузовой.
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