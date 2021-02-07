«В ножки падай и целуй»: Мать Давы не жалеет об оскорблениях Бузовой
Анна Манукян резко ответила одной из подписчиц, пристыдивших ее за резкое высказывание в адрес поющей телеведущей.
Фото: Instagram @an_na898
Мать известного музыканта и блогера Давида Манукяна Анна ответила одной из подписчиц, намекнувшей на то, что рэперу не очень повезло с родительницей. После того, как женщина негативно высказалась в адрес бывшей девушки сына Ольги Бузовой, она стала жертвой хейтерских нападок. Впрочем, молчать в ответ на критику Анна Манукян не собирается.
Так, на комментарий девушки, озадачившейся вопросом, почему у порядочного Давы «такая мать», поступил незамедлительный и резкий ответ.
«А пусть на твоего ребенка грязь льют, а ты в ножки падай и целуй. Главное, что будешь культурная!» — написала Манукян.
Ольга Бузова объявила о разрыве с рэпером Давидом Манукяном после своего дня рождения. Звезда обвинила музыканта в применении насилия и изменах с девушками легкого поведения. Тогда мать Давы хотела защитить честь и достоинство своего наследника и прибегла к оскорблениям в адрес поющей ведущей. Она назвала Ольгу «конченной алкоголичкой». После этого Анна Манукян сама стала жертвой хейтерских разборок.
Ольга Бузова уже отреагировала на поведение матери экс-возлюбленного. Изречения несостоявшейся свекрови повергли поющую телеведущую в шок. Знаменитость отметила, что «у каждого свое воспитание или его отсутствие». По словам девушки, ее родители не опустились бы и не опустятся до такого.
Ранее 5-tv.ru писал, что отец Бузовой предложил Манукяну «разнулить» отношения с его дочкой.
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