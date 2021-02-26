Дава впервые прокомментировал обвинения Бузовой в домашнем насилии

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Рита Цветкова
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После расставания с рэпером звезда «Дома-2» заявила, что долгое время терпела измены и абьюз.

Дава впервые прокомментировал обвинения Бузовой в домашнем насилии

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Рэпер Давид Манукян впервые ответил на интересующих миллионы фанатов вопрос — бил ли он бывшую пассию Ольгу Бузову? После скандального расставания звезда «Дома-2» заявила, что Дава не единожды изменял ей, да к тому же издевался и даже поднимал на нее руку. Экс-бойфренд телеведущей поначалу отказывался комментировать разрыв и сообщал лишь, что все свои силы отдаст участию в проекте «Танцы со звездами».

В популярном шоу Манукян не победил, триумф отметили певец Сергей Лазарев и его партнерша Екатерина Осипова. А мечтавший о главном призе Давид оказался в больнице — сейчас рэпер восстанавливается после операции. В стенах клиники, где, по слухам, ему сделали липосакцию, Дава провел прямой эфир в личном блоге и обсудил с поклонниками отношения с Бузовой.

Манукян признался подписчикам, что последние события в его личной жизни привели к разочарованию в любви. Один из фолловеров спросил, действительно ли в несостоявшейся семье Давы и Ольги присутствовало насилие.

«Неужели остались еще те, кто в это верит?» — возмущенно ответил Давид.

Роман Бузовой и Манукяна завязался около полутора лет назад в ходе работы над клипом Ольги на песню «Лайкер». На протяжении многих месяцев бытовало мнение, что звездный союз был способом привлечь внимание, чистым пиаром. Даже свадьба на Мальдивах не убедила некоторых в искренности пары. Однако спустя считанные дни после романтического бракосочетания (в России оно не действительно — Прим.ред.) Бузова сообщила в соцсетях, что теперь она свободная девушка. Знаменитость также призвала почитателей блокировать якобы обидевшего ее Даву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем еще обвиняют Давида Манукяна после расставания с Ольгой Бузовой. Правда ли, что атисту грозит уголовное преследование?

Тема:
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