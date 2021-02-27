«В ней нет человечности»: ушедший от Бузовой Дава вдруг заговорил о личном

Вот уже который день экс-возлюбленный Ольги Бузовой — рэпер и блогер Давид Манукян — лежит один в больничной палате после липосакции и не находит себе места. Дело даже не в операции в зоне головы и болезненных ощущениях. Причины, скорее, личного характера.

На страничке в Instagram артист выложил ролик, в котором передает приветы фанатам, грустно кивает головой и слушает лиричный трек. Спустя несколько минут в его сторис также появились странные записи.

«Неужели вся эта суета выше человечности. Шмотки, мероприятия, рестораны… Ведь один раз можно просто по-человечески прийти. Нет так нет, ладно. Надеюсь, что я расставлю приоритеты правильно», — заявил вдруг Дава.

Если обратить внимание на акценты, можно подумать, что артист заочно обращается к Бузовой. Да и стремление поговорить «по-человечески» вряд ли относится к кому-то малознакомому.

Однако Манукян попросил фанатов оставить фантазии и «не приписывать» его слова конкретным людям. И продолжил страдать.

«Не гонитесь за крутизной. В ней нет человечности. Вам нагоняют мысли в глаза. Сила — в простоте. Не в красивой обертке с гнилой начинкой», — написал он в сети.

И, попросив окружающих быть искренними и открытыми, прекратил повествование.

Instagram @dava_m

Что это было и почему Давид Манукян вдруг начал разговор о человечности, любви и сострадании — не понятно до сих пор. Как отмечает «Утро.ру», артист, вероятно, также тяжело, как Ольга Бузова, переживает расставание. Мало того, что аудитория экс-возлюбленной обвинила его во всех грехах, так и сама телеведущая спровоцировала скандал, заявив, что рэпер ее избивал. Заступаться за Давида пришлось даже его матери.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему после грандиозного скандала с расставанием Ольга Бузова вдруг начала называть Давида Манукяна «родным человеком».