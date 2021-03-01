Сколько нарыдал вдовец Фирсов на смерти Валентины Легкоступовой

Визиты звезд на телевизионные шоу с рассказами о личной жизни часто оплачиваются. Особенно хорошо получают те, кто готов буквально вывернуться на изнанку и поведать народу какую-нибудь душещипательную историю, да еще и не одну. «Ценник» обнародованного горя отечественных селебрити был раскрыт во время беседы на новой платформе Clubhouse. Телеведущие Лера Кудрявцева и Андрей Малахов назвали конкретные суммы, которые обещают знаменитостям, потерявшим родных или пережившим развод, за «грязные» подробности.

Так, вдовец Валентины Легкоступовой, Юрий Фирсов, кочующий с одного телеканала на другой, может рассчитывать на гонорары от 300 до 500 тысяч рублей за передачу. Сумма небольшая. Например, дочери Марии Шукшиной за откровения о семейных проблемах заплатили рекордные для ток-шоу два миллиона рублей. Фирсову, по всей видимости, столько никто не предложил. Поэтому он и устроил свой «тур» по передачам, на которых можно страдать за деньги.

Звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий мнтересы детей Валентины Легкоступовой, рассказал 5-tv.ru, что он стал случайным участником этой дискуссии в Clubhouse. Юрист отметил, что Фирсов неплохо озолотился, пару раз всплакнув перед камерами.

«Тема этой дискуссии, если я не ошибаюсь, называлась: „Что общего между журналистикой и проституцией“. Что-то вот вроде этого. Но важно не название, а то, что обсуждалось внутри этого чата. Если верить Андрею Малахову, который рассказывал о расценках гостей, героев популярных телевизионных шоу, можно делать предположение, что вдовец Легкоступовой, Фирсов, „нарыдал“ на этих телевизионных шоу значительно больше, чем вся наследственная масса его покойной супруги, что, конечно, меня очень сильно впечатлило и даже, наверное, возмутило», — сказал Жорин.

Он добавил, что теперь стало абсолютно ясно, зачем Фирсов так часто посещает федеральные каналы и для чего он так театрально отыгрывает горе.

С момента смерти Валентины Легкоступовой прошло более полугода. Она скончалась 14 августа спустя несколько дней комы. Незадолго до этого певица получила травму головы, якобы от падения в ванной. Дома артистку обнаружила дочь, приехавшая к матери после того, как та длительное время не выходила на связь. По ее словам, и родительница, и ее муж были нетрезвы, хотя до знакомства с Фирсовым звезда не употребляла алкоголь. Обоих супругов девушка отправила в наркологическую клинику, из которой Фирсов сбежал на следующее же утро. А исполнительнице хита «Ягода-малина» стало плохо. Ее с отеком мозга доставили в больницу. После нескольких дней комы она скончалась, на момент смерти ей было 54 года. Родственники артистки винят в случившемся ее последнего супруга, Юрия Фирсова.

Как сообщал 5-tv.ru, вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов едва прошло полгода с момента ее смерти, вступил в права наследства и въехал в квартиру покойной супруги. Более того, он уже заявил о готовности продать столичные апартаменты, чтобы вернуть средства, якобы вложенные в приведение жилплощади в порядок.