Танцор, мошенник или альфонс: через что прошел Дава, чтобы добиться славы и завоевать Бузову

Известный блогер и музыкант Давид Манукян отмечает свое 28-летие во вторник, 16 марта. Свою карьеру молодой человек начал еще в 2017 году в социальной сети Instagram, а теперь у него 13, 5 миллионов подписчиков и постоянные выступления на ТВ-программах и в различных YouTube-шоу. Как же обыкновенному молодому человеку удалось добиться успеха и завоевать любовь одной из самых популярных девушек в России — Ольги Бузовой? Обо всем по порядку.

Школьные годы

Тернистый путь к славе начался в Новосибирске. Родители определили Давида в бальные танцы, где он отличался своей харизмой и стал победителем многих соревнований. Близкое общение с партнершей по танцам привело к первой серьезной влюбленности. Отношения с танцовщицей Валерией Агикьян продолжались полтора года, а разрыв был крайне болезненным.

О причинах расставания Манукян умалчивал, а вот Агикьян заявила, что ушла от молодого человека из-за его деспотичного поведения.

«Он стал промывать мне мозги, мол, танцы — это разврат, политика, что я не добьюсь никаких результатов, не смогу заработать денег. Я должна уехать в Новосибирск и быть домохозяйкой. Я решила, что от такого человека надо бежать, если он говорит, что я ничего не смогу и успеха не достойна», — передает слова танцовщицы Starhit.ru.

Первые деньги

Давид Манукян страстно хотел реализоваться как бизнесмен и с самой юности учился продавать. Первым его серьезным делом стала торговля автозапчастями. Кроме того он помогал отцу с его строительным бизнесом. Все шло хорошо, пока отца Давы не обвинили в недобросовестной сдаче объекта и разъяренные жители дома подали на Ашота Манукяна в суд, что сильно подкосило благосостояние семьи и здоровье главы дома.

Впрочем, сам Давид тоже успел поучаствовать в деле о мошенничестве, когда вместе с партнером взял деньги с двух дам за квартиру, а затем, когда дом был закончен, быстро переписал жилплощадь на других лиц.

Это не все неудачные попытки Манукяна обогатиться.

«Я занимался разными видами бизнеса, были и провальные. Я захотел влезть в транспортный бизнес. Купил самосвал, договорился с транспортными компаниями, а с водителями забыл договориться о том, что бухать за рулем нельзя. Один водила устроил погоню в стиле ГТА с пятью экипажами сотрудников ДПС и открытым огнем по машине. Бизнес ушел в ноль, как и сами водители», — рассказывал Дава.

Instagram @karinakross

Известность

В 2017 будущая знаменитость перебрался в Москву и начал снимать вайны — короткие юмористические ролики в Instagram. Партнершей по медиаконтенту стала блогер Карина Кросс, вместе с которой Дава впоследствии занялся музыкой и выпустил пару песен.

В 2019 году друзья привлекли внимание публики, перекрыв Новый Арбат ради съемок клипа, за что получили 10 суток ареста. С тех пор популярность Манукяна только росла, однако он продолжил восхождение к славе без своей подруги Кросс.

Позднее знаменитость ударился в музыкальную деятельность: он выпустил несколько песен, которые заняли лидирующие места в чартах социальной сети ВКонтакте. Именно музыка Манукяна привлекла Ольгу Бузову, которая пригласила молодого человека сниматься в клипе на свою песню «Лайкер» в роли своего любовника.

Вскоре стало ясно, что сыгранная в видеоролике любовь между Бузовой и Манукяном стала реальной. Пикантности в тайные отношения пары добавляло то, что телеведущая на тот момент участвовала в проекте «План Б», где должна была отыскать свою вторую половинку. Однако Бузова покинула шоу без пары, а позднее стало известно, что девушка стала встречаться с Давидом Манукяном.

С этого момента знаменитости публично демонстрировали страсть друг к другу, иногда даже слишком сильно, что заставляло некоторых поклонников сомневаться в искренности чувств между Бузовой и Манукяном. Остальные же твердо были уверены в том, что свадьба между звездами неизбежна. Номинально бракосочетание состоялось в январе на Мальдивах — Бузова и Манукян устроили церемонию с обменом колец, которая не имела никакой юридической силы в России.

Instagram @dava_m

Расставание

Официально причина разрыва между звездами заключалась в неуважительном отношении Давы к Бузовой. Избранник телеведущей сильно опоздал на празднование ее дня рождения в семейном кругу, что привело к сильному скандалу. Уже через два дня Бузова публично объявила о расставании, а через пару часов и вовсе рассказала о непростых отношениях с Давой, которого обвинила в изменах и рукоприкладстве.

«Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь», — возмущалась Бузова.

Манукян проигнорировал все колкости и оскорбления телеведущей, однако за честь блогера вступилась его мать, которая обвинила Бузову в алкоголизме и лжи.

Давид же попытался пережить неприятный разрыв при помощи участия в проекте «Танцы со звездами», где его партнершей стала танцовщица Дарья Палей, которой тоже досталось от Бузовой.

В частности, после того как девушка отписалась от телеведущей в социальных сетях, Бузова заявила, что данный поступок отлично иллюстрирует близкие отношения между танцовщицей и Давой.

«Как циклично. Все, кто спят с моими мужчинами, меня блокируют», — высказалась исполнительница хита «Мало половин».

Что сейчас?

На данный момент Манукян активно приходит в себя после болезненного разрыва и публичных скандалов. Он вплотную занялся своим внешним видом — сделал липосакцию и «прорисовал» мышцы пресса, чем недавно похвастался в своем Instagram. Что касается личной жизни — Дава взял паузу. Многие поклонники искренне верят, что после всего того, что было между ним и Бузовой, пара еще может возобновить отношения, однако сам блогер, похоже так не считает.

«Ты открываешься человеку всей душой, а он идет и выливает негатив на тебя. Для меня это предательство. Я чувствую боль. Я не хочу любви, я это для себя понял. Мне так проще, у меня не складывается», — признался Манукян поклонникам в День всех влюбленных.

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