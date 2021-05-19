Постковидный бэби-бум: Кто из знаменитостей стали родителями в 2021-м?

Ряды родителей пополнили многие российские и зарубежные знаменитости. Кто-то стал родителями впервые, а кто-то уже перешел в статус многодетных. Кто из звезд родил детей в 2021-м, рассказывает 5-tv.ru.

У Наоми Кэмпбелл родился ребенок

Топ-модель впервые стала мамой в 50 лет. О ребенке скандальной Наоми Кэмпбелл стало известно из ее Instagram: она опубликовала фотографию своей руки и детских ножек, сообщив, что стала мамой. Пол новорожденного пока что неизвестен, но поклонники модели полагают, что у нее родилась девочка. Также до сих пор не понятно, кто выносил малыша: сама модель, суррогатная мать или Кэмпбелл прошла процедуру усыновления.

ТАСС / ZUMA

Наоми Кэмпбелл мечтала стать матерью, но ей так и не удалось встретить мужчину, от которого она могла бы родить ребенка. Звезда подиумов рассказывала, что даже готова стать матерью-одиночкой. Пять лет назад в сети появились фото, где модель держит на руках новорожденного. Общественность полагала, что Наоми усыновила ребенка, но тогда слухи не подтвердились.

У Артема Дзюбы родился сын Александр

Капитан петербургского «Зенита» стал папой в третий раз. Жена Кристина родила футболисту сына, которого назвали Александр. Дзюба посвятил новорожденному 200-й гол в своей карьере. Во время матча с «Тамбовом» в рамках 30-го тура «Тинькофф Российской Премьер-Лиги» Артем надел две футболки: одну с символикой клуба, а под нее еще одну с надписью: «С днем рождения, сынок!»

РИА Новости / Алексей Даничев

Артем и Кристина Дзюба поженились в 2012-м. Спустя год на свет появился их первенец — Никита. В 2016-м родился Максим. Поклонники футболиста опасались, что из-за секс-скандала футболиста его семья может распасться, но все обошлось.

У Елены Перминовой и Александра Лебедева родился сын Александр

34-летняя модель и 61-летний бизнесмен стали родителями четвертый раз. Перминова подарила мужу третьего сына — Александра. Пара тут же поделилась трогательными фотографиями в Instagram. Елена рассказала, что мальчик родился на три недели раньше срока, но чувствует себя хорошо.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Лена Перминова и Александр Лебедев познакомились в начале 2000-х. В 2009-м у них родился первенец Никита, а спустя три года сын Егор. Дочь Арину Перминова подарила Лебедеву в 2014-м. У 61-летнего бизнесмена есть сын Евгений от первого брака, которому в этом году исполнится 41 год. Несмотря на огромную разницу в возрасте, он дружен с молодой супругой отца Леной и младшими братьями и сестрой. Пара жила в гражданском браке 15 лет, но в начале 2021-го Александр наконец-то сделал предложение Лене.

У Валерия Меладзе родилась дочь

Певец и его жена, Альбина Джанабаева, стали родителями. У пары родилась дочь. Счастливые родители пока не рассказали, как назвали девочку. Это третий ребенок Меладзе и Джанабаевой: пара воспитывает 6-летнего Луку и 17-летнего Константина.

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Всего у Валерия Меладзе шестеро детей: у него есть дочери от предыдущего брака с Ириной Меладзе, с которой Валерий прожил с 1989-го по 2012-й. Певец женился во второй раз в 2014-м.

Галина Боб родила девочку

В апреле 2021 года 36-летняя актриса Галина Боб родила долгожданную девочку. Это третий ребенок Галины и ее супруга Сергея Корягина. Пара воспитывает двух сыновей — Льва и Андрея. Несмотря на имеющийся опыт, третий малыш заставил маму поволноваться. Роды должны быть начаться со дня на день, но этого все никак не происходило. Даже фолловеры артистки стали интересоваться, когда та уже родит.

globallookpress.com © Pravda Komsomolskaya

Час X наступил 15 апреля. Галина сильно волновалась, но благодаря врачам, ей удалось взять себя в руки. После родов артистка опубликовала пост на своей странице в Instagram с благодарностями медикам и семье.

У Маколея Калкина родился сын Дакота

Звезда сериала «Один дома» и его возлюбленная Бренда Сонг впервые стали родителями. Пара рассказала журналу Esquire о пополнении в семье. Малыш весом около 3,1 килограмма появился на свет в Лос-Анджелесе. Счастливые родители назвали мальчика Дакотой в честь сестры Калкина, погибшей в 2008-м.

globallookpress.com © Hubert Boesl

Маколей Калкин и звезда сериала «Все тип-топ, или жизнь Зака и Коди» Бренда Сонг познакомились на съемочной площадке. Пара быстро нашла общий язык и съехалась. Маколей и Бренда долгое время ухаживали за тремя кошками, собакой породы шиба-ину, рыбками и попугаем.

У Дмитрия Шепелева родился сын

Телеведущий и его возлюбленная Екатерина Тулупова стали родителями. Радостной новостью Шепелев поделился на своей странице в Instagram. Мальчик появился на свет в элитной столичной клинике. Его имя пока что держат в секрете.

ТАСС / Владимир Смирнов

Для Шепелева, как и для Тулуповой, новорожденный стал вторым ребенком. Дмитрий воспитывает сына Платона, которого родила Жанна Фриске. У Екатерины есть дочь Лада от первого брака. Малыши ладят между собой, но новость о том, что у них будет братик, сначала приняли без энтузиазма. Но вскоре свыклись с мыслью о пополнении в семье.

Эмма Стоун родила первенца

Звезда фильма «Ла-Ла Лэнд» впервые стала мамой, сообщил TMZ. Источники портала поделились информацией, что Эмма Стоун родила 13 марта в Лос-Анджелесе. Пол ребенка и имя пока неизвестны. Из-за большого живота актрисы среди ее поклонников ходили слухи о двойне. Отцом ребенка Стоун стал ее муж — комик и режиссер Дэйв МакКэри.

ТАСС / ZUMA

Эмма Стоун и Дэйв МакКэри тайно поженились в 2019-м. Новость о бракосочетании пары просочилась в СМИ в сентябре того же года. До замужества актриса встречалась с Эндрю Гарфилдом, с которым познакомилась на съемках фильма «Новый Человек-паук» в 2010-м. Пара рассталась спустя пять лет.

Кети Топурия родила сына Адама

Кети Топурия скрывала беременность от общественности и поклонников, но многие догадывались, что она уже в положении от нового возлюбленного. О том, что певица станет мамой во второй раз, стало известно осенью 2020-го. Кети и Лев Деньгов поженились в ноябре: Топурия надела свадебное платье на последних месяцах беременности. Певица родила сына 21 января 2021-го. Мальчика назвали Адам.

Певица Кэти Топурия и Лев Деньгов. Фото: Instagram @keti_one_official

Солистка группы A'Studio впервые стала мамой в 2015-м. Кети родила дочь Оливию от бизнесмена Льва Гейхмана. Их брак распался спустя четыре года семейной жизни. После неудачного романа с рэпером Гуфом, Топурия встретила второго мужа — бизнесмена и общественного деятеля Льва Деньгова.

Татьяна Арнтгольц родила сына Данила

В декабре 2020-м стало известно, Татьяна ждет второго ребенка. Актриса была беременна от своего второго мужа актера Марка Богатырева. О пополнении в семье сообщила сама Арнтгольц на личной странице в Instagram. Она родила сына Данилу в конце февраля 2021-го.

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев. Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

У Татьяны Арнтгольц уже есть старшая дочь Мария от актера Ивана Жидкова. Девочка появилась на свет в 2009-м. Спустя четыре года после рождения первенца, актеры расстались.

Принцесса Евгения родила сына Августа Филиппа

Внучка королевы Елизаветы II вышла замуж за бизнесмена Джека Бруксбэнка в 2018-м. С тех пор жители Великобритании начали гадать, когда же принцесса Евгения станет мамой. В 2020-м стало известно о ее беременности.

Globallookpress.com / Foto via www.imago-images.de

Принцесса Евгения стала мамой 9 февраля 2021-го. Она родила сына в госпитале Портланд в Лондоне. Конечно же, британские букмекеры задолго до рождения ребенка начали принимать ставки на имя девятого правнука королевы. Варианты были разные, например Филипп, Артур, Годфри и Генри. В итоге мальчика назвали Август Филипп. Он стал одиннадцатым в очереди на престол.

Эмили Ратаковски родила сына Сильвестра-Аполло

29-летняя Ратаковски родила сына 8 марта 2021-го. Мальчика назвали Сильвестром-Аполло. Отец ребенка Эмили Ратаковски — актер и режиссер Себастьян Бир-Макклард. Они поженились в 2018-м всего после нескольких недель отношений.

Модель Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард. Фото: Globallookpress.com / ImagePressAgency / face to face

В октябре 2020-го модель рассказала о своей беременности на личной странице в Instagram. Позже Ратаковски дала интервью журналу Vogue, где подтвердила, что ждет первого ребенка. В ответ на вопрос, какой пол будет у ее ребенка, девушка сказала, что его гендерную принадлежность они узнают только тогда, когда ему исполнится 18 лет. Ратаковски также отметила, что не поддерживает навязывание стереотипов, связанных с полом.

Даша Жукова родила сына Филиппа

Летом 2020-го стало известно, что Жукова беременна третьим ребенком. Пара не афишировала информацию. Даша и Ставрос стали родителями 11 марта 2021-го. У них родился сын, которого назвали Филиппом в честь деда.

ТАСС / Павел Смертин

У арт-деятеля Даши Жуковой двое детей от Романа Абрамовича. В 2009-м на свет появился сын Аарон, а 2013-м дочь Лея Лу. Пара развелась несколько лет спустя после рождения второго ребенка, но остались в дружеских отношениях. В 2019-м Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Они отпраздновали свадьбу на швейцарском горнолыжном курорте в городе Санкт-Мориц.

Карли Клосс родила первенца

Ангел Victoria’s Secret стала мамой 15 марта 2021-го. Ее муж Джошуа Кушнер выложил фотографию младенца в своем Instagram-аккаунте. О поле и имени ребенка пока что ничего не известно. Журналисты и поклонники Карли Клосс предполагают, что родился мальчик, потому что на младенце была надета голубая шапочка.

Globallookpress.com / ImagePressAgency / face to face

Американская топ-модель вышла замуж за бизнесмена Джошуа Кушнера в 2018-м. Ради мужа Карли даже сменила вероисповедание на иудаизм. До помолвки они встречались около шести лет. В октябре 2020-м появилась информация, что Карли Клосс ждет первенца. Модель подтвердила слухи о своем положении несколько месяцев спустя, но предпочла не выкладывать на своей странице в Instagram фотографии с животом, — это несколько раз сделал Кушнер.

Ольга Арнтгольц родила сына Льва

Актриса родила третьего ребенка в марте 2021-го, причем через двадцать дней после старшей сестры-близнеца Татьяны! Ольга родила мальчика, которого назвали Лев. Кто стал отцом сына знаменитой актрисы — не известно.

ИТАР-ТАСС / Михаил Фомичев

Для Ольги Арнтгольц это третий ребенок. В 2013-м актриса родила дочь Анну от актера Вахтанга Беридзе. Спустя три года она родила сына Акима от режиссера Дмитрия Перуня.

Пиппа Миддлтон родила дочь Грейс Элизабет Джейн

О том, что 37-летняя Пиппа Миддлтон беременна вторым ребенком, стало известно в середине декабря 2020-го. Младшая сестра герцогини Кембриджской родила дочь ранним утром 15 марта 2021-го. Девочку назвали Грейс Элизабет Джейн.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз. Фото: ТАСС / PA Wire / PA Images

Сестра Кейт Миддлтон Пиппа впервые стала мамой в 2018-м. Тогда у нее родился сын Артур от бывшего профессионального гонщика Джеймса Мэттьюза. Их история любви началась еще в 2006-м, когда они познакомились во время отдыха на острове Сен-Барт. Но поженились Пиппа и Джеймс только в 2017-м.

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