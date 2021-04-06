«Не вставала с постели»: Лещенко рассказал о последней встрече с Легкоступовой
Исполнительница хита «Ягода-малина» умерла при странных обстоятельствах летом 2020 года. Ей было всего 54 года.
Фото: Instagram @legkostupovavalentina
Лев Лещенко рассказал о последней встрече с Валентиной Легкоступовой, которая скончалась в возрасте 54 лет летом 2020 года. В гостях у Бориса Корчевникова артист вспомнил о нежной дружбе, которая связывала его с певицей. По словам народного артиста РСФСР, покойная была удивительным человеком, глубоко искренним и приличным.
Накануне ее смерти Лещенко навещал исполнительницу хита «Ягода-малина» в больнице. По его словам, она совсем не вставала с постели. Он попытался ее подбодрить и даже строил планы на ее будущий юбилей, которому, увы, было не суждено состояться.
«Она лежала в палате интенсивной терапии, в реанимации. Я зашел к ней, и она лежала в постели, не вставала. И я говорю: „Валечка, ты вообще поднимаешься как-то?“. Она — „Нет, ну, так, иногда“. Я говорю: „Но почему? Ходи, думай о хорошем. У тебя сейчас юбилей, давай придумаем программу какую-то, где ты по-новому раскроешься. Я готов поддержать!“ Мы с ней поговорили, где-то час я провел у нее. И случилось так, что на следующий день она ушла из жизни», — рассказал Лещенко.
Артист признался, что поклонники просто боготворили Легкоступову. Он вспомнил, как после ее концертов они тянули к ней руки, только чтобы прикоснуться — так велика была сила ее обаяния.
Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет при странных обстоятельствах. Ее госпитализации предшествовало падение в ванной. Дочь артистки Анэтта Бриль приехала к матери и нашла ее в компании последнего супруга Юрия Фирсова. По словам дочери певицы, оба были пьяны. Легкоступову с мужем положили в клинику, откуда тот на следующий день сбежал. Певица же впала в кому, а спустя несколько дней скончалась. Родственники покойной винят в ее смерти Фирсова и настаивают на возбуждении уголовного дела. Однако доследственная проверка по факту ее смерти длится уже более полугода.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему смерть Валентины Легкоступовой потащила за собой лавину вранья.
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