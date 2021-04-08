Бузова с Киркоровым и его детьми появилась на публике после скандала

Ольга Бузова появилась в обществе Филиппа Киркорова впервые после скандала, разразившегося на вручении премии «ЖАРА», где она стала объектом насмешек короля поп-музыки и Ксении Собчак. Ведущая посетила премьеру мультфильма «100% Волк» вместе с артистом и его детьми. Видео опубликовал сам Киркоров в Instagram.

Бузова встретила певца с распростертыми объятиями и даже назвала этот эпизод появления на камеры «семейным походом». Отпрыски Киркорова, Алла-Виктория и Мартин тоже обняли звезду, чем вызывали у нее прилив нежных чувств.

«Очень круто, на самом деле, окунуться в такую атмосферу и немного побыть детьми», — сказала Бузова.

Судя по всему, ведущая уже не злится на артиста. Он же на прощание в шутку сказал, что встретится с ней дома, подогрев и без того неутихающие слухи об их боле чем дружеских отношениях. Вызывала их, к слову, сама Бузова, заявив, что с радостью переберется жить в его особняк.

Instagram @fkirkorov

Скандал с участием певицы, Киркорова и Собчак случился во время премии «ЖАРА», где все трое были ведущими. Коллеги потешались над Бузовой, расспрашивая ее о расставании с рэпером Давидом Манукяном, а Собчак даже полюбопытствовала, кого ей обнимать приятнее — экс-бойфренда или короля поп-сцены. В ответ звезда назвала журналистку крысой. Ранее 5-tv.ru публиковал видео инцидента с Бузовой и Собчак.