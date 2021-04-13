Дава в прошлом? Действительно ли у Ольги Бузовой новый роман?

СМИ пишут: у Ольги Бузовой новый роман! Неужели больше нет надежды на воссоединение певицы и Давида Манукяна? Правда ли, что телеведущая готовится стать матерью, и кто довел до слез звезду, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

«Можно на многое закрыть глаза, можно воспитать. Можно исправить, можно поменять, можно подстроиться женщине или мужчине. Можно все, если есть любовь», — уверена певица.

Недавно Ольга Бузова произвела фурор на одном из светских мероприятий! Певица появилась на ковровой дорожке в роскошном белом платье с откровенным вырезом, обнажающим ее грудь.

«Я вообще многое себе могу позволить. Но я этого не буду делать, потому что здесь это спина, это взгляд, это грация, это осанка, это походка. И платье такое шикарное и масштабное, если честно, потому что я соскучилась по мероприятиям», — рассказывала Ольга.

Однако теледива недолго блистала на мероприятии. Коллеги по сцене засыпали Бузову вопросами про ее экс-возлюбленного Давида Манукяна и шутками про их разрыв. Ольга не смогла сдержать эмоций и в спешке покинула концерт!

«Каждый раз поражаюсь и удивляюсь, и каждый раз сложно. Но это мой путь, я его выбрала, поэтому, как оловянный солдатик, стойко принимаю все удары», — признается певица.

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались в январе после почти двух лет отношений. Певица публично обвинила блогера в изменах и рукоприкладстве. Телезвезде до сих пор больно говорить о причинах разрыва с блогером и даже произносить его имя.

«Так и с людьми. Ну знаете, они говорят одно, а по факту другое. Картинка одна, а люди оказываются порой не такими, какими они хотят себя представить людям».

А, может, все дело в том, что постоянные упоминания Давида Манукяна просто не дают Бузовой возможности начать новые отношения?

«Ну ребят, любовь человеческая — это самое главное, что движет этим миром. Блин, мои слова — это не просто красивый лозунг! Мои слова — это не просто мой хэштег, что миром правит любовь. Я действительно искренне это считаю, в это верю и так считаю, что миром правит любовь», — делится певица.

Недавно СМИ облетела новость: Ольга Бузова закрутила роман с молодым футболистом Артемом Зуевым! Сначала спортсмен появился на дне рождения телезвезды, а после их якобы заметили на свидании в кафе. В сеть попало видео, как Зуев и девушка, очень похожая на Ольгу, садятся в одну машину. Впрочем, Бузова и Зуев сами подогревают слухи об отношениях.

Недавно в своих микроблогах они одновременно опубликовали фото с букетом белых роз.

«Я готова… У меня нет никаких ограничений. Я перестала говорить „никогда“. Я перестала мыслить очень, знаете, однобоко. Вот либо так, либо так», — откровенничает Ольга.

Манукян пристально следит за личной жизнью бывшей возлюбленной. Блогер решил высмеять слухи о новом романе Бузовой. А может, Дава просто ревнует Ольгу к новому избраннику? Впрочем, и самого рэпера заподозрили в новых отношениях! В своем микроблоге Манукян то ли специально, то ли случайно показал девушку, которая лежала у него на кровати. Поклонники предположили, что незнакомка в постели Давида — его помощница Анна Маковская. Блогер уверяет– их связывают только рабочие отношения.

«Мое сердце свободно. Я холостой и…я не знаю, у меня какая-то неопределенность и непонятные чувства в голове. Я не могу сказать, что я ищу какие-то новые отношения», — поделился блогер.

После расставания с Бузовой Манукян решил заняться собой. Рэпер сделал липосакцию, сел на диету и похудел на 15 килограммов. В планах у Давы построить дом.

«Я мечтаю о семье. Мечтаю, что у меня будет, действительно, жена, которая будет меня уважать, любить. И я в ответ буду давать ей все, что я могу. И она…мы будем друг друга вдохновлять, поддерживать. И у нас будут дети», — рассказывает Давид Манукян.

Бузова уже давно хочет стать матерью. Ведущая ранее говорила, что видит отцом своих детей Даву. Сейчас звезда думает, как ей быть.

«Я очень хочу семью, очень давно. И я это говорила. Я хочу быть любимой, я хочу любить, я хочу дом, я хочу собаку, я хочу детей (плачет). Мои желания очень жизненные и очень простые», — со слезами на глазах признается певица.

Но может быть у экс-возлюбленных еще есть шанс на воссоединение? Ведь у них одинаковые мечты и еще совсем недавно они были счастливы вместе.

«Повод помириться — не ребенок. Не должен ребенок…я хочу, чтобы мой ребенок рос счастливым, чтобы он не видел плохих вещей в семье. Вот, поэтому пусть это останется личным», — убежден блогер.

После расставания с Бузовой Манукян много времени проводит с Филиппом Киркоровым. Король эстрады и Дава даже хотят вместе полететь отдыхать на Мальдивы. Филипп даже обсудил блогера с телеведущей Ксенией Собчак.

«– Нет, ну Даву, я кстати вообще не понимаю эту любовь. Он тебе хоть за пиар-то платит? Честно скажи!», — спросила у короля эстрады телеведущая.

— Дава? Он мне платит другим, — загадочно ответил Филипп.

— Вот это мы догадывались, кстати! — усмехнулась Ксения.

— Дружба, дружба превыше всего», — отмечает Киркоров.

Сейчас Киркоров буквально мечется между двух огней, стараясь подержать и Манукяна, и Бузову. Король эстрады уверен, бывшие возлюбленные уже никогда не помирятся. Вероятно, артист знает чуточку больше, чем остальные.