Катастрофа для метеозависимых: когда ждать усиления магнитных бурь

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Алина Потёмкина
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Физики рассказали, на какие числа придется пик напряжения магнитосферы Земли.

Катастрофа для метеозависимых: когда ждать усиления магнитных бурь

Фото: Depositphotos / vampy1

Тема:
Погода

После майских праздников россиян ожидают сильные магнитные бури. Об этом предупредили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН. Самый пик напряжения магнитосферы Земли придется на 13 и 14 мая, хотя изначально ученые прогнозировали, что в эти дни магнитные бури будут слабыми.

лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН

По словам заведующего лабораторией «Рентгеновская астрономия солнца» ФИАН Сергея Кузина, такая смена прогноза естественна, так как ученые ориентируются на поступающие данные, которые могут меняться на протяжении некоторого промежутка времени. Также в беседе с сайтом URA.RU он рассказал, кто может испытывать недомогание в дни с высокой магнитной активностью.

«Что касается влияния магнитной бури на людей, скорее всего, она может повлиять на метеозависимых — тех, кто чувствителен к изменению магнитного поля. Но в месяц происходит несколько магнитных возмущений, и серьезных последствий они, как правило, не несут», — успокоил ученый.

лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, сами майские праздники пройдут спокойно. Единственным исключением станет 2 мая, когда магнитосфера будет возбуждена, но существенных колебаний и скачков не ожидается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как справиться с влиянием магнитных бурь.

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