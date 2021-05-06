«Почему молчишь?» — фанаты Бузовой упрекнули ее сестру Анну в меркантильности
Поющая телеведущая Ольга Бузова попала в реанимацию 5 мая, однако о состоянии артистки, как и о причине госпитализации до сих пор ничего неизвестно.
Фото, видео: Instagram @annabuzova
Певица и телеведущая, экс-звезда «Дома-2» Ольга Бузова попала в реанимацию днем 5 мая. Истинные причины госпитализации знаменитости неизвестны. Родные Бузовой хранят молчание, а на ее странице в социальной сети Instagram нет никакой информации. Уже сутки не появляются сторис, а сам аккаунт теперь закрыт. Новые публикации могут видеть лишь подписчики.
Мать Ольги Бузовой Ирина в беседе с 5-tv.ru призналась, что не знает, что произошло с ее дочерью. Молчание хранит и младшая сестра Анна, с которой у звезды очень тесная связь. Пока Ольга лежит в реанимации, Анна, судя по ее Instagram гуляет по Москве, занимается стрип-пластикой и примеряет одежду.
«Всем желаю доброго утра, прекрасного настроения, отличного дня. Рекомендую прямо сейчас всем улыбнуться и сто процентов день, будет потрясающий!» — радостно встречает новый день сестра Ольги Бузовой Анна. Кажется, что единственная проблема, которая ее беспокоит — пятно от кофе на белой толстовке.
Поведение младшей сестры настораживает еще больше, если вспомнить, как к ней отнеслась Ольга, когда у Анны случился инсульт. Звезда принялась всячески поддерживать родного человека, несмотря на ссору между ними.
Подписчики знаменитости обратились к ее сестре с вопросами о состоянии здоровья кумира. Многие осудили ее за публичное молчание о самочувствии сестры и даже упрекнули Анну в меркантильности.
«Аня, что с сестрой? Или сестра нужна только когда деньги нужны? Иди в больницу к сестре, хватит снимать сторис. Только деньги нужны, ну как не стыдно»;
«Что с Олей? Почему молчишь?»;
«Анечка, как Оля?» — пишут обеспокоенные фолловеры.
Впрочем, вопросы поклонников экс-звезды «Дома-2» так и остались без ответа. Скорее всего, Анна просто не хочет делиться с публикой проблемами сестры. Пиар-директор артистки Антон Богославский накануне рассказал, что Ольга перенесла операцию и сейчас находится под присмотром лучших врачей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что существует две версии, почему знаменитость могла попасть в больницу. Возможно, что дала о себе знать старая травма, полученная Бузовой на шоу «Ледниковый период». Либо же у телеведущей начались серьезные проблемы со зрением.
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