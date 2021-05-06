Певица и телеведущая, экс-звезда «Дома-2» Ольга Бузова попала в реанимацию днем 5 мая. Истинные причины госпитализации знаменитости неизвестны. Родные Бузовой хранят молчание, а на ее странице в социальной сети Instagram нет никакой информации. Уже сутки не появляются сторис, а сам аккаунт теперь закрыт. Новые публикации могут видеть лишь подписчики.

Мать Ольги Бузовой Ирина в беседе с 5-tv.ru призналась, что не знает, что произошло с ее дочерью. Молчание хранит и младшая сестра Анна, с которой у звезды очень тесная связь. Пока Ольга лежит в реанимации, Анна, судя по ее Instagram гуляет по Москве, занимается стрип-пластикой и примеряет одежду.

«Всем желаю доброго утра, прекрасного настроения, отличного дня. Рекомендую прямо сейчас всем улыбнуться и сто процентов день, будет потрясающий!» — радостно встречает новый день сестра Ольги Бузовой Анна. Кажется, что единственная проблема, которая ее беспокоит — пятно от кофе на белой толстовке.

Поведение младшей сестры настораживает еще больше, если вспомнить, как к ней отнеслась Ольга, когда у Анны случился инсульт. Звезда принялась всячески поддерживать родного человека, несмотря на ссору между ними.

Instagram @annabuzova

Подписчики знаменитости обратились к ее сестре с вопросами о состоянии здоровья кумира. Многие осудили ее за публичное молчание о самочувствии сестры и даже упрекнули Анну в меркантильности.

«Аня, что с сестрой? Или сестра нужна только когда деньги нужны? Иди в больницу к сестре, хватит снимать сторис. Только деньги нужны, ну как не стыдно»;

«Что с Олей? Почему молчишь?»;

«Анечка, как Оля?» — пишут обеспокоенные фолловеры.

Впрочем, вопросы поклонников экс-звезды «Дома-2» так и остались без ответа. Скорее всего, Анна просто не хочет делиться с публикой проблемами сестры. Пиар-директор артистки Антон Богославский накануне рассказал, что Ольга перенесла операцию и сейчас находится под присмотром лучших врачей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что существует две версии, почему знаменитость могла попасть в больницу. Возможно, что дала о себе знать старая травма, полученная Бузовой на шоу «Ледниковый период». Либо же у телеведущей начались серьезные проблемы со зрением.