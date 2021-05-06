Представитель Бузовой дал новый комментарий об экстренной госпитализации певицы

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Игорь Рязов
Эксклюзив 3 703

Поющей телеведущей 5 мая потребовалось хирургическое вмешательство. Ее перевели в реанимацию.

Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Представитель телеведущей и певицы Ольги Бузовой, которая 5 мая перенесла хирургическую операцию и попала в реанимацию, утром 6 мая дал 5-tv.ru новый комментарий о произошедшем.

«Ольга находится действительно в больнице, операция уже проведена, сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи», — сказал Антон Богославский, отметив, что в течение сегодняшнего дня вряд ли появится новая информация.

Представитель Бузовой добавил, что не может сейчас рассказать, что конкретно произошло с Ольгой. По его словам, вся официальная информация будет публиковаться в аккаунтах певицы социальных сетях. К слову, она закрыла страницу в Instagram для тех, кто на нее не подписан.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Ольга Бузова могла оказаться в реанимации. По одной из версий, причиной стала травма, полученная певицей во время подготовки к прошлогоднему шоу «Ледниковый период». По второй версии, госпитализация ей потребовалась из-за серьезных проблем со зрением.

Есть и третья — некоторые пользователи сети считают, что Ольга Бузова пытается увеличить свою популярность с помощью хайпа на болезни.

Тема:
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