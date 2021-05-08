«Девочка идет на поправку»: Ольгу Бузову отпустили из больницы домой

Певица Ольга Бузова выписалась из больницы домой. Экс-ведущая «Дома-2» была экстренно госпитализирована три дня назад, но теперь ей стало лучше. Хорошей новостью она поделилась с подписчиками в Instagram.

«Поймала себя на мысли, что уже пятый день с одной прической. А это значит, что девочка идет на поправку, - написала Бузова. — Ура! Мой лечащий врач отпустил „болеть“ меня домой».

Instagram @buzova86

Незадолго до этого Ольга также рассказала о своем самочувствии. После операции ей стало лучше. Несмотря на отсутствие аппетита, она смогла прогуляться по территории больницы и порадоваться многочисленным подаркам от друзей, пишет сайт Teleprogramma.pro.

«Вашими пожеланиями и моими молитвами мне становится все лучше и лучше. Сегодня первую ночь я просыпалась всего лишь два раза. Можно сказать, даже поспала, меньше боли, — рассказала в сторис исполнительница хиты „Мало половин“. — Поняла, что хочу домой. Врач сегодня ко мне приходил мой лечащий, сказал, что температура спала. Дома если я буду — все равно у меня будет домашний режим все майские — то, возможно, даже быстрее пойду на поправку».

Телеведущая пожелала всем своим поклонникам здоровья и посоветовала регулярно проходить обследования у врачей.

«Всегда следите за собой — это очень важно. Не хочется, когда ты плохо себя чувствуешь, вообще ничего. Но я сильная, я справлюсь, все страшное позади, сейчас только восстановление».

Своей выпиской Бузова подтвердила и другие новости, опубликованные сайтом KP.RU. Оказалось, что она не стала отменять свой концерт в Екатеринбурге. Выступление намечено на 14 мая, на него продолжают продавать билеты.

Желающих увидеть свою любимицу вновь здоровой на сцене так много, что мест в VIP-ложах уже не осталось. Места в танцполе стоят 1700 рублей, а вот заказ столика на весь концерт обойдется в 15-49 тысяч рублей.

Что именно стало причиной госпитализации Ольги Бузовой, до сих пор неизвестно. Певица не разглашала свой диагноз.

Ранее 5-tv.ru писал, что брошенный Дава ответил на просьбы навестить Бузову в больнице.