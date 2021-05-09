Геморрой или липосакция? Озвучены возможные причины операции Бузовой

Экстренная госпитализация Ольги Бузовой 5 мая повергла в шок ее фанатов. Юзеры опасались, что со звездой случилось что-то страшное: на записанных видео она выглядела крайне подавленной, жаловалась на серьезную операцию и постоянно плакала. Но так продолжалось недолго. Уже через три дня поющую ведущую выписали домой.

Что могло произойти с артисткой и почему ее так быстро отпустили — на тему порассуждала врач-хирург Анна Калеганова.

Спланированная акция или проблема?

Как известно, сама Бузова точный диагноз называть не спешит. Она лишь призывает не торопить ее и ссылается на суеверность: боится, что случится очередное несчастье.

О произошедшем известно немного: операцию артистке делали под общим наркозом, затем через катетер вводили лекарства, постоянно снижали высокую температуру и старались минимизировать болевые ощущения в теле.

Исходя из имеющихся данных и того факта, что Ольгу отпустили из больницы очень быстро для тяжелого заболевания, медик сделала вывод о плановом вмешательстве.

«Рано выписывают домой после эстетических операций. Могут даже на вторые сутки выписать. Если она говорит, что у нее болит все тело, то я затрудняюсь предположить, что это была за операция. Как пластическому хирургу, естественно, мне первой приходит в голову липосакция», — подчеркнула Калеганова в интервью телеканалу «360».

Instagram @buzova86

«Если, мадам, у вас геморрой»…

Склонны верить в эту теорию и медийные персоны. Вот только многих не устраивает то, как ведет себя звезда. Например, правозащитница Катя Гордон. Она акцентирует внимание на том, что Ольга Бузова умышленно не говорит о деталях произошедшего: это либо плохой пиар, либо причина действительно постыдная.

«Оля заигралась. Если, мадам, у вас геморрой или передоз — то скрывайте; а если вам реально плохо, то не спекулируете на подобных темах!» — обратилась Гордон к прооперированной через Instagram.

Правозащитница отметила, что ее выводят из себя бесконечные слезы и стенания селебрити. Однако совсем не потому, что Ольгу не жалко. Напротив, Катя Гордон считает, что артистка должна быть честной со своими фанатами до конца. В ином случае ей стоило бы пожалеть сопереживающих.

«Оля не чует границ искренности и дешевой игры, пошлости и стиля. Человеку реально плохо и это плохо он тоже продает. Мне ей хочется положить лопух на лоб и отправить на реабилитацию», — заключила юрист.

Instagram @buzova86

Ранее 5-tv.ru рассказал, как близкие встретили Ольгу Бузову после выписки из больницы.