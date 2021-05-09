Геморрой или липосакция? Озвучены возможные причины операции Бузовой

|
Виктория Андреева
1 212

Врач Анна Калеганова объяснила, почему звезду могли так быстро опустить домой. У звездного правозащитника Кати Гордон на этот счет есть особое мнение.

Геморрой или липосакция? Озвучены возможные причины операции Бузовой

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Экстренная госпитализация Ольги Бузовой 5 мая повергла в шок ее фанатов. Юзеры опасались, что со звездой случилось что-то страшное: на записанных видео она выглядела крайне подавленной, жаловалась на серьезную операцию и постоянно плакала. Но так продолжалось недолго. Уже через три дня поющую ведущую выписали домой.

Что могло произойти с артисткой и почему ее так быстро отпустили — на тему порассуждала врач-хирург Анна Калеганова.

Спланированная акция или проблема?

Как известно, сама Бузова точный диагноз называть не спешит. Она лишь призывает не торопить ее и ссылается на суеверность: боится, что случится очередное несчастье.

О произошедшем известно немного: операцию артистке делали под общим наркозом, затем через катетер вводили лекарства, постоянно снижали высокую температуру и старались минимизировать болевые ощущения в теле.

Исходя из имеющихся данных и того факта, что Ольгу отпустили из больницы очень быстро для тяжелого заболевания, медик сделала вывод о плановом вмешательстве.

«Рано выписывают домой после эстетических операций. Могут даже на вторые сутки выписать. Если она говорит, что у нее болит все тело, то я затрудняюсь предположить, что это была за операция. Как пластическому хирургу, естественно, мне первой приходит в голову липосакция», — подчеркнула Калеганова в интервью телеканалу «360».

Instagram @buzova86

«Если, мадам, у вас геморрой»…

Склонны верить в эту теорию и медийные персоны. Вот только многих не устраивает то, как ведет себя звезда. Например, правозащитница Катя Гордон. Она акцентирует внимание на том, что Ольга Бузова умышленно не говорит о деталях произошедшего: это либо плохой пиар, либо причина действительно постыдная.

«Оля заигралась. Если, мадам, у вас геморрой или передоз — то скрывайте; а если вам реально плохо, то не спекулируете на подобных темах!» — обратилась Гордон к прооперированной через Instagram.

Правозащитница отметила, что ее выводят из себя бесконечные слезы и стенания селебрити. Однако совсем не потому, что Ольгу не жалко. Напротив, Катя Гордон считает, что артистка должна быть честной со своими фанатами до конца. В ином случае ей стоило бы пожалеть сопереживающих.

«Оля не чует границ искренности и дешевой игры, пошлости и стиля. Человеку реально плохо и это плохо он тоже продает. Мне ей хочется положить лопух на лоб и отправить на реабилитацию», — заключила юрист.

Instagram @buzova86

Ранее 5-tv.ru рассказал, как близкие встретили Ольгу Бузову после выписки из больницы.

Тема:
Ольга Бузова
9 мая
«Бог вам судья!» — зареванная Бузова развенчала мифы о своей операции
9 мая
«Достойна лучшего!» — Бузова вернулась из больницы в усыпанную лепестками роз квартиру
8 мая
«Девочка идет на поправку»: Ольгу Бузову отпустили из больницы домой
8 мая
«Лучше бы алименты платил»: Тарасова высмеяли за желание стать семейным коучем
8 мая
Брошенный Дава ответил на просьбы навестить Бузову в больнице после издевки
8 мая
«Конечно, умрет, но не сейчас»: Лена Миро озвучила варианты диагноза Бузовой
8 мая
«Желают смерти и повторного инсульта»: сестру Бузовой затравили в сети
7 мая
«Плачу как ребенок»: Бузова раскрыла причину своих слез после операции
7 мая
«Заставляю себя»: Бузова не может есть после операции
7 мая
«Просто свинство!» — Манукян выпустил скандальный ролик на фоне несчастья Бузовой

Читайте также

+7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.14
-0.44 89.51
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:19
«Серьезный тандем»: экс-муж Седоковой стал советчиком Тимати в шоу «Холостяк»
10:05
Врач назвал самые бесполезные и опустошающие кошелек рекомендации медиков
9:56
Прямая трансляция Парада в Санкт-Петербурге в честь 76-летия Великой Победы
9:51
Прямая трансляция Парада в Москве в честь 76-летия Великой Победы
9:46
Гений или аутист? Илон Маск признался, что страдает синдромом Аспергера
9:30
В Аравийском море задержали судно с крупной партией оружия

Сейчас читают

Прямая трансляция Парада в Москве в честь 76-летия Великой Победы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 мая
Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака