Геморрой или липосакция? Озвучены возможные причины операции Бузовой
Врач Анна Калеганова объяснила, почему звезду могли так быстро опустить домой. У звездного правозащитника Кати Гордон на этот счет есть особое мнение.
Фото: Instagram @buzova86
Экстренная госпитализация Ольги Бузовой 5 мая повергла в шок ее фанатов. Юзеры опасались, что со звездой случилось что-то страшное: на записанных видео она выглядела крайне подавленной, жаловалась на серьезную операцию и постоянно плакала. Но так продолжалось недолго. Уже через три дня поющую ведущую выписали домой.
Что могло произойти с артисткой и почему ее так быстро отпустили — на тему порассуждала врач-хирург Анна Калеганова.
Спланированная акция или проблема?
Как известно, сама Бузова точный диагноз называть не спешит. Она лишь призывает не торопить ее и ссылается на суеверность: боится, что случится очередное несчастье.
О произошедшем известно немного: операцию артистке делали под общим наркозом, затем через катетер вводили лекарства, постоянно снижали высокую температуру и старались минимизировать болевые ощущения в теле.
Исходя из имеющихся данных и того факта, что Ольгу отпустили из больницы очень быстро для тяжелого заболевания, медик сделала вывод о плановом вмешательстве.
«Рано выписывают домой после эстетических операций. Могут даже на вторые сутки выписать. Если она говорит, что у нее болит все тело, то я затрудняюсь предположить, что это была за операция. Как пластическому хирургу, естественно, мне первой приходит в голову липосакция», — подчеркнула Калеганова в интервью телеканалу «360».
«Если, мадам, у вас геморрой»…
Склонны верить в эту теорию и медийные персоны. Вот только многих не устраивает то, как ведет себя звезда. Например, правозащитница Катя Гордон. Она акцентирует внимание на том, что Ольга Бузова умышленно не говорит о деталях произошедшего: это либо плохой пиар, либо причина действительно постыдная.
«Оля заигралась. Если, мадам, у вас геморрой или передоз — то скрывайте; а если вам реально плохо, то не спекулируете на подобных темах!» — обратилась Гордон к прооперированной через Instagram.
Правозащитница отметила, что ее выводят из себя бесконечные слезы и стенания селебрити. Однако совсем не потому, что Ольгу не жалко. Напротив, Катя Гордон считает, что артистка должна быть честной со своими фанатами до конца. В ином случае ей стоило бы пожалеть сопереживающих.
«Оля не чует границ искренности и дешевой игры, пошлости и стиля. Человеку реально плохо и это плохо он тоже продает. Мне ей хочется положить лопух на лоб и отправить на реабилитацию», — заключила юрист.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как близкие встретили Ольгу Бузову после выписки из больницы.
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