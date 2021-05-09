«Бог вам судья!» — зареванная Бузова развенчала мифы о своей операции
Поющая ведущая продолжает скрывать свой истинный диагноз. Ее отпустили из больницы спустя три дня после экстренной госпитализации. Звезда «Дома-2» поспешила ответить хейтерам, поставившим ей диагнозы.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Не успела поющая телеведущая Ольга Бузова прийти в себя после операции, как уже вынуждена оправдываться за случившееся. В Instagram звезда разместила несколько роликов, где развенчала слухи о массе неприятных заболеваний, которые якобы «заработала» из-за «нездорового» образа жизни.
Один «геморрой»
Бузову госпитализировали еще 5 мая. Ее экстренно положили на операционный стол, а затем перевели в реанимационное отделение, где постоянно курировали медсестры. Ольга то и дело жаловалась подписчикам на высокую температуру, недомогание и плакала. Свой точный диагноз она не сообщила, однако уже через три дня после вмешательства отправилась домой.
Такое развитие событий заставило фолловеров телеведущей сомневаться в правдивости ее слов. Разве может человек так быстро отойти от наркоза и жутких болей, а после смеяться в кадре? В числе критиковавших Бузову, например, была правозащитница Катя Гордон. Она недоумевала, почему артистка продолжает скрывать детали инцидента и тем самым сеять панику.
«Оля заигралась. Если, мадам, у вас геморрой или передоз — то скрывайте; а если вам реально плохо, то не спекулируете на подобных темах! <…> Оля не чует границ искренности и дешевой игры, пошлости и стиля. Человеку реально плохо и это плохо он тоже продает. Мне ей хочется положить лопух на лоб и отправить на реабилитацию», — писала бизнесвумен.
Затем появилась версия о якобы проведенной Бузовой пластической операции по откачиванию лишнего жира — липосакции. Однако ни одну из вышеперечисленных «страшных» теорий пострадавшая не подтвердила.
В разговоре с фанатами Ольга Бузова отметила, что скрывала детали происшествия не из корыстных побуждений. Она просто боялась тонны хейта со стороны. Поющая ведущая отметила, что и ее родители, и сестра, и команда знали об операции. Сообщения об этом селебрити разослала близким еще утром 5 мая.
Бузова подтвердила, что и катетер в ее руке, и многочисленные уколы и пилюли — все было правдой, а не розыгрышем. Она пожелала хейтерам никогда не испытывать той боли, что пришлось пережить ей самой. Артистка попросила хотя бы на время оставить ее в покое и пообещала выложить очень важное видео с ценной информацией в 14:00 9 мая.
«Кто сейчас ковыряется в моем теле и разные делает вбросы…. Я не буду давать вам возможности пиариться на моем имени, тем более если это касается здоровья. Бог вам судья, реально. Жалко таких людей. Уже что мне только не делали по вашему мнению», — заключила Ольга.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие последствия операции Ольги Бузовой указывают на то, что она могла сделать липосакцию.
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