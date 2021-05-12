Тем временем выясняются новые обстоятельства трагедии. Нашему корреспонденту Алексею Полторанину удалось встретиться с семьями пострадавших.

Гимназия №175, где накануне произошла трагедия, сегодня закрыта. Этим утром вообще никто из школьников Татарстана не пойдет на уроки. Занятия отменены во всех школах республики. Татарстан скорбит по погибшим — 12 мая в регионе объявлен днем траура

«Утрата не исправима, конечно», — говорит местная жительница Елена.

Здесь, у стихийного мемориала, которым стал вход в гимназию, вспоминают классного руководителя того самого 8-го «А» Эльвиру Игнатьеву. Это она встала живым щитом на пути стрелявшего. Работать в школу пришла всего четыре года назад и сразу полюбилась всем ученикам. Коллеги до сих пор отказываются верить, что ее больше нет. Про таких учителей говорят — педагог от Бога.

«У нас в школе проходили мероприятие „Звездопад“. Она и там участвовала. Она и по виду такая красивая, статная, фигура. Она была звезда нашей школы», — не сдерживая слез, говорит учительница татарского языка гимназии № 175 Альфия Мустафина.

Альфия Мустафина — бывший классный руководитель подозреваемого. Он запомнился ей тихим и спокойным. В этой чудовищной истории вообще все тесно переплелось: муж Альфии, Мулланур, был первым, в кого стрелял Ильназ Галявиев. Это он успел нажать тревожную кнопку и попытался хоть как-то остановить нападавшего.

«Муж спросил: „Что вы делаете?“ После этого его подстрелили, он упал на пол, и его отвезли в больницу».

Мулланур сейчас в реанимации — у него несколько огнестрельных ранений. Операция вроде бы прошла успешно, он уже пришел в себя.

«Вся деревня, вся. От молодежи до… Все хотят, чтобы он выздоровел. Нам тоже не верится, что такое случилось с нашим человеком. Да. Это его настоящее поведение».

У Рустама Хайруллина сразу двое детей были в школе в момент нападения. Старший, восьмиклассник, как только утихли выстрелы бросился искать брата. Тот вместе с классом был на уроке физкультуре. Его ранило прямо в грудь.

«Нашел классного руководителя братишки и вместе они уже раненного Амира унесли на носилках. И дальше Ахмад с ним уже поехал в больницу».

Рустам говорит — жертв могло быть и больше, если бы не педагоги, которые по команде директора школы закрыли дверь на ключ и не выпускали детей. Сейчас за жизни и здоровье раненых борются врачи республиканской больницы. Там сейчас остаются 18 пострадавших, у восьми пулевые ранения. Их навестила детский омбудсмен Анна Кузнецова. В любой момент при необходимости некоторых детей готовы отправить в Москву

Первые похороны в Татарстане пройдут уже сегодня. В мечетях начались богослужения — там молятся о погибших и просят здоровья выжившим в этой трагедии.