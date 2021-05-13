В Благовещенске подросток обещал «повторить Казань» и был задержан
Сигнал о возможном ЧС в одной из школ поступил утром 13 мая по местному времени.
Фото: Depositphotos / blinow61
Подросток из Благовещенска сорвал уроки в школе № 27 сообщением о намерении повторить опыт стрелка из Казани. Региональное отделение МВД возбудило по факту случившегося уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об том рассказали в самом ведомстве.
Подозреваемый в распространении фейковой информации о минировании школы был задержан. Им оказался 17-летний юноша.
«Сотрудниками регионального УФСБ установлена личность гражданина, разместившего ложную информацию. Злоумышленник задержан по месту жительства совместной следственно-оперативной группой, состоящей из сотрудников полиции и УФСБ», — сказано в сообщении.
Сигнал о возможном ЧС в одной из школ поступил утром 13 мая по местному времени. О случившемся рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев. По его словам, взрывоопасных предметов в здании учебного заведения не нашли.
Позже в одном из Telegram-каналов в новостях о стрельбе в Казани подозреваемый в ложном минировании оставил сообщение пугающего характера. Там говорилось, что в школе № 27 Благовещенска случится «то же самое». Об этом сразу сообщили в полицию бдительные пользователи сети, и правоохранительные органы среагировали молниеносно.
Как пишет ФАН, задержанному подростку хотят провести проверку на вменяемость. Так же поступили и с подозреваемым в стрельбе в казанской школе — Ильназ Галявиев будет проходить проверку в Москве.
Ранее 5-tv.ru писал, что состояние 14-ти пострадавших в стрельбе в казанской школе детей стабильно.
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