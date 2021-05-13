Предполагаемый убийца детей в Казани заработал на ружье в игре Counter-Strike

Задержанный по подозрению в массовом расстреле детей в Казани заработал на ружье и боеприпасы посредством компьютерной игры. По информации 5-tv.ru, 19-летний Ильназ Галявиев много времени проводил за популярной «стрелялкой» Counter-Strike.

Согласно имеющимся данным, игра была установлена на мобильном устройстве предполагаемого убийцы. Ежедневно он тратил на нее более двух часов. Суть стратегии в том, чтобы бороться с террористами или спецназом — за кого играть, выбирает только пользователь.

Известно, что опытные игроки хорошо зарабатывают на Counter-Strike. Это можно сделать перепродавая различные атрибуты для атаки команды противника. Предположительно, именно так Ильназ Галявиев и накопил около 50 тысяч рублей на ружье Hatsan ESCORT, патроны и компоненты для СБУ, что нашли у него при обыске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия в казанской школе произошла утром 11 мая. По версии следствия, в учебную организацию зашел молодой человек с ружьем, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами. После подрыва одного из них, он поднялся на третий этаж, ворвался в кабинет, где шел урок и начал беспорядочно стрелять.

Правоохранители заподозрили в причастности к содеянному 19-летний Ильназа Галявиева. На допросе молодой человек называл себя «богом» и сообщал, что всех ненавидит, а вскоре и вовсе сознался в содеянном.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время станут известны результаты психолого-психиатрической экспертизы, на которую отправили задержанного.