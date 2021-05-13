Брешь в охране: система оповещения в кабинете 8-го «А» в Казани не сработала
Новые детали в расследование расстрела детей в гимназии все острее поднимают вопрос о модернизации системы охраны образовательных учреждений в России.
Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор; 5-tv.ru
Новые детали по делу о расстреле детей в казанской школе. В распоряжении нашего канала появилось эксклюзивное видео, как 19-летний убийца покупает ружье. Также всплыли лицензии и регистрационные документы. Материалы изучил Семен Еремин.
Эти кадры сняты камерой видеонаблюдения оружейного магазина в Йошкар-Оле. Вот он, Ильназ Галявиев покупает то самое ружье, из которого спустя пару недель расстреляет казанскую гимназию. Вокруг несколько мужчин, и никого, как будто, и не смущает, что вчерашний школьник приобретает дробовик и сотни патронов.
«Продавал коллега, я был на выходном, все на основании закона».
Продажа действительно была легальной. А то, как убийца получал вот это разрешение на покупку «одной единицы огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия» подлежит самому пристальному вниманию. Именно этого сейчас требуют в Казани, где все еще продолжают приходить к стихийному мемориалу.
Белых голубей принято выпускать в небо на месте гибели детей — в память об ушедших детских душах. Их родители, видя, что скорбит вся Казань, не сдерживаются. Горе… и желание найти тех, кто ответит за случившееся.
Дьявол в этой истории очевиден, но и в деталях кроется многое. Когда Галявиев зашел в здание с оружием в руках, классы узнали об этом по школьному интеркому и так же получили распоряжение закрыть и забаррикадировать двери. И только в кабинете 8 «А» оповещение не сработало, драгоценные минуты были потеряны.
«В этом классе не работало. И ребенок пришел, сказал, что „Мы сидели в классе, но мы не слышали“».
Есть вопросы конечно и к системе безопасности. По нашим данным, гимназия раньше заключала контракты с честными охранными предприятиями (ЧОП). Но после периода самоизоляции и удаленного обучения во время пандемии, ЧОП в учреждение не вернулся. По крайней мере, в списке трат об этих контрактах ни слова. Более того, мы узнали, что целый ряд общеобразовательных школ в этом районе — вокруг гимназии никогда не имели охраны.
«А на что тогда с родителей собирали по 150 рублей в месяц! Это же триста тысяч…. В квитках писали, что это на охрану».
Яна Емец собирается перевести своих детей на домашнее обучение до тех пор, пока не сочтет посещение школы безопасным. Слишком страшно было читать сообщения в тот день.
«Вот она тут писала уже: „Мама прости! Я люблю тебя!“ прощалась».
Девочка написала маме, как только услышала то самое сообщение по школьному интеркому.
«Мы только закрыли, прогремел взрыв. Потом еще было три взрыва и выстрелы. Мы забаррикадировались, и я пыталась всех успокоить», — рассказывает школьница.
Эти видео вместе с другими родителями Яна снимала, прибежав к школе в считанные минуты. Их дом тут по соседству. Говорит, сначала глазам не поверила. А теперь понимает, что в организации охраны детских учреждений нужно что-то менять.
«Для чего росгвардейцы на улицах ходят? Дурака валяют. Болтают, курят. Они вообще за порядком не следят. Значит, по пять-десять человек ставьте росгвардейцев в школы. Пускай охраняют», — считает женщина.
С этой инициативой сегодня уже выступили в Госдуме. ЧОПы ЧОПами, а регулярные подразделения Росгвардии — это совсем другое дело.
«Если через КПП пытается пройти преступник с оружием в руках, то мы с вами прекрасно понимаем, что там его должен встречать тот охранник, который по законам РФ наделен полномочиями, в том числе на применение огнестрельного оружия для уничтожения злоумышленника», — считает депутат Госдумы Александр Шерин.
Мы смогли выяснить, что сейчас в Москве, например, можно купить любую медицинскую справку. В том числе разрешающую работать в частной охране.
«Такую справку примут у меня?»
«Незаконно вы получали, а так если Вы сам пойдете, то такую же выдадут».
Аферист уверял, что с этим документом можно отправиться в любой ЧОП. Но заметив съемку напал на нашего оператора — понял, что ему грозит за подделку таких документов. И поразительно то, что об этой встрече мы договорились по объявлению в интернете. И их там десятки. И это одна из причин, почему депутаты требуют пересмотреть подход к охране школ.
Сейчас, конечно, школьные ворота закрыты, а периметр под охраной полиции. Но факт остается фактом. Долго планировавший нападение и затем его совершивший 19-летний Галявиев с самого начала оформления разрешения на приобретение оружия и до входа на территорию учреждения, не встретил вообще никаких препятствий. И факт этот — нельзя не согласиться с родителями пострадавших детей — действительно пугающий.
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