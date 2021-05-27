Профи или «приманка для Бузовой»: почему на самом деле Даве могли предложить вести «Дом-2»?
Звезда телестройки Рустам Солнцев прокомментировал назначение рэпера.
Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram @rustamsolncev_; 5-tv.ru
Почти 13 лет Ольга Бузова вела скандальное шоу «Дом-2». Теперь же это место занял ее экс-возлюбленный, рэпер Давид Манукян. О назначении молодого человека стало известно буквально несколько часов назад. Кажется, такого поворота событий не ожидала ни сама телеведущая, ни ее коллеги, ни фанаты.
В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звезда «Дома-2» Рустам Солнцев раскрыл подробности дела и объяснил, какую цель на самом деле могли преследовать продюсеры шоу, зовя Манукяна на главную роль.
Подковерные игры
В интервью шоумен твердил неоднократно: в шоу-бизнесе ничего не бывает «просто так». Оказалось и в этой ситуации имеют место тайные игры. Солнцев признался, что несколько дней назад обсуждал ситуацию с ведущим проекта Андреем Черкасовым. Последний рассказал, что Даву пригласили просто потому, что он — слишком медийная персона.
«Одна пустота теперь приклеилась к другой пустоте. „Дом-2“ — это пустота. И его нельзя спасти, приложив к нему подорожник. Кого они хотят заманить? Это что за личность-то такая, которой можно заманить кучу народа?» — возмущался Солнцев в беседе с 5-tv.ru.
Шоумен также добавил, что продюсеры телестройки преследуют и другую, не менее важную роль — им очень хочется, чтобы Ольга Бузова прокомментировала инцидент. Вот и дергают за «струны души».
«Черкасов сказал: „Мы это сделали для того, чтобы Бузова что-то сказала“. Правда? То есть вы целого человека к себе позвали ведущим, чтобы вам что-то сказала одна эта Бузова? Вас правда интересует, что она вам скажет?» — негодовал Рустам.
Провокаторы
Солнцев заметил, что экс-ведущая проекта ему искренне не нравится. Однако ее внешность и способности тут не при чем. Шоумена раздражает то, как пиарится знаменитость и сам факт того, что таким же агрессивным методам она научила и бывшего жениха.
Рустам вспомнил, как теледива оказалась на больничной койке. По мнению молодого человека, это все — слезы, страшный наркоз, боли в теле и капельницы — одно большое шоу. В доказательство своим словам Солнцев привел веский аргумент: не прошло и недели после «жуткой операции» Бузовой, как та начала прыгать, бегать, радоваться жизни.
«Я считаю, что это свинство. Правильно Гордон (Юрист Екатерина Гордон — Прим. ред.) сказала: дети умирают, плачут, денежки им собирают. И эта 40-летняя лежит, изображает из себя, что сейчас она на последнем издыхании», — комментировал действия Ольги экс-участник «Дома-2».
По его мнению, тем же самым — откровенной провокацией — занимается и Давид Манукян. Солнцев отметил, что музыкант крайне некрасиво поступил, сделав из поездки в казанскую школу, где расстреляли детей, огромную рекламную акцию. Теперь же, утверждает Рустам, музыкант переключился на «Дом-2». И все — ради выгоды.
«Оказывается, это такое же лицемерное создание, как и та, о которой мы говорили (Ольга Бузова — Прим. ред.). А людям правды хочется и человечности. Им хочется, чтобы с ними поговорили душевно. „Дом-2“ — это все-таки про душу. А не про это все. Он зачем туда приехал? Изображать из себя кого?» — задавал риторические вопросы шоумен.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ольга Бузова отреагировала на назначение Давида Манукяна ведущим «Дома-2».
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