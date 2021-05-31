«Королевы не бывают пьяны»: Миро раскритиковала Бузову за выходку в Волгограде

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Анна Васильева
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Светский обозреватель считает, что поющая телеведущая перепутала выступление в парке культуры с ночным клубом.

«Королевы не бывают пьяны»: Миро раскритиковала Бузову за выходку в Волгограде

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Блогер Лена Миро прокомментировала поведение Ольги Бузовой, которая, по мнению фанатов, была пьяна во время скандального выступления в Волгограде.

По словам Миро, мало того, что поющая ведущая опоздала на концерт на полтора часа, так еще и вышла на сцену «в трусах».

«Видимо, перепутала выступление в парке культуры и отдыха, куда приходят семьи с детьми, с выступлением в гей-клубах», — заявила светский обозреватель.

По мнению блогера, Ольга всеми силами строит из себя эксцентричную диву. Но, по словам Миро, Бузова ею не является.

«Эксцентричной я считаю, например, Леди Гагу, которая является профессиональной артисткой и всегда выходит к зрителю, будучи кристально трезвой. А вот поведение Оленьки в Волгограде, особенно учитывая ее концертный райдер, напомнило мне поведение пьяных женщин на новогодних корпоративах», — сказала Миро.

Также Лена Миро сравнила Ольгу Бузову с горничной, которая примеряла королевскую корону и попыталась выдать ее за свою.

«Оль, горничная может, конечно, напиться и, осмелев, напялить поверх чепчика не принадлежащую ей корону, пока королева этого не видит. Но это не сделает ее — тебя — королевой. Королевы, как минимум, всегда уместны. Мы не фотографируемся с голыми жопами на фоне храмов, не выходим в трусах к детям, и никогда не бываем пьяны. Если не можете быть королевами, оставайтесь горничными. Выглядывающий из-под короны чепчик еще более смешон и жалок, чем чепчик сам по себе», — подытожила Миро.

На днях Ольга Бузова выступила в Волгограде и стала героиней скандала. Певица говорила не совсем внятно, по мнению публики, а в конце своей пламенной речи признала, что ей «35 лет, и она — дура». Многим поведение телеведущей показалось, мягко говоря, странным. Поползли слухи, что Бузова вышла на сцену в нетрезвом виде.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ксения Собчак отреагировала на выходку Ольги Бузовой во время концерта в Волгограде.

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