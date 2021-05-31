Собчак отреагировала на выходку Бузовой во время концерта в Волгограде

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Анна Васильева
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Светская львица кратко и иронично оценила заявление, которое поющая ведущая сделала со сцены.

Собчак отреагировала на выходку Бузовой во время концерта в Волгограде

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Поведение Ольги Бузовой, которая устроила провальный концерт в Волгограде, активно обсуждают не только пользователи сети, но и коллеги поющей телеведущей. Пока одни осуждают звезду и дают огромные комментарии на тему «невменяемости» Ольги, другие иронизируют. Именно так решила поступить и журналистка Ксения Собчак.

Самой запоминающейся фразой, которую произнесла со сцены Ольга, стала: «Мне 35 лет, и я — дура!».

В свете многочисленных разговоров о том, что Бузова якобы злоупотребляет алкоголем, Собчак, по всей видимости, посчитала ее заявление очень уместным именно для застолья.

«Чем не тост», — написала журналистка в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Напомним, что на днях Ольга Бузова провела практически скандальное выступление в Волгограде. Певица говорила не совсем внятно, по мнению публики, а в конце своей пламенной речи признала, что ей «35 лет, и она — дура». Многим поведение телеведущей показалось, мягко говоря, странным, поползли слухи, что Бузова вероятно вышла на сцену после ударной дозы алкоголя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев, который хорошо знает Бузову, намекнул, что ее выходки могут быть связаны не со спиртным, а с «расширенным чем-то сознанием».

Тема:
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