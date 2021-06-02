Контракт или любовь? Погребняк раскрыла правду о романе Бузовой и Давы

Супруга известного российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк стала гостем YouTube-шоу «Лучше — правду с Суреном Каграмановым». Мария давно общается с Ольгой Бузовой, и ведущий не удержался от вопроса, который интересует многих поклонников певицы.

«Давид Манукян и она — это контрактная история или это любовь?» — спросил Сурен Каграманов.

«Это любовь», — без раздумий ответила Мария Погребняк.

Девушка уверена, что страсть, которую демонстрировали на публике Ольга Бузова и ее бывший парень Давид Манукян (Дава), — это были настоящие чувства. Никакого контракта, в котором многие обвиняли пару, не было.

«Оля не стала бы никогда брать деньги, чтобы с кем-то играться в любовь. Это 100%. Я Олю знаю восемь лет. Если она любит, то она любит», — считает Мария Погребняк.

Причина, почему Бузову подозревают в контракте с Давой, по мнению Погребняк, состоит в том, что Оля превратила свою жизнь в шоу, постоянно снимает и рассказывает о себе подписчикам.

«У обычного человека не хватит сил и времени, сколько работает Оля, участвуя в самых разных проектах», — говорит Мария Погребняк.

Ведущий Каграманов отметил, что все равно история очень похожа на заранее продуманную пиар-кампанию. Ведь сразу же после расставания с Давой Бузова выпустила новую песню. Мария Погребняк ответила, что это случайность.

Ольга Бузова и Давид Манукян встречались почти два года. Певица часто показывала на своей странице в Instagram, какие подарки дарит ей возлюбленный, как они проводят время вместе. В январе 2021-го Бузова заявила о расставании с Давой. Сам рэпер тоже не стал молчать и охотно высказывался на тему отношений со знаменитостью.

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