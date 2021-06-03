Тима Белорусских развелся с женой, пока та лечилась после падения с седьмого этажа

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Юлия Федорова
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Жена кумира подростков получила серьезные травмы, случайно вывалившись из окна. В тот же день певец уехал выступать.

Тима Белорусских развелся с женой, пока та лечилась после падения с седьмого этажа

Фото: vk.com / belorusskih

Личная жизнь кумира подростков Тимы Белорусских волнует фанатов не первый год. В сети обсуждали слухи о том, что у молодого певца (Тимофею 22 года — Прим. ред.) есть жена и маленькая дочь. Артист не комментировал эту информацию.

В интервью Юрию Дудю Тима Белорусских рассказал: у него действительно была жена, но он с ней развелся.

Все началось в день выхода дебютного альбома артиста «Твой первый диск — моя кассета». Тима праздновал событие с друзьями и близкими. Его жена Яна потянулась за телефоном и выпала из окна седьмого этажа. Девушку увезли на скорой — в это время Белорусских уже ехал на выступление, которое не получилось отменить. Певец чувствовал себя плохо.

«Меня в самолете просто раскидывает, разваливает по полной. Я как-то еле-еле собираюсь, выхожу на передачу, как-то даже умудряюсь шутить, а в голове пусто», — вспоминает артист в беседе с журналистом.

Период лечения Яны совпал с гастрольным туром Белорусских. Тима не мог отменить выступления, потому что уже потерял деньги, и на реабилитацию жены не хватало. Пока его не было рядом, Яну поддерживал близкий друг семьи. С ним супруга певца и вступила в отношения. Когда Тима узнал об этом, пара рассталась.

Певец не держит зла на бывшую жену. Он радуется за Яну, которая может хотя бы ходить после страшного события. Он надеется, что с новыми отношениями бывшая возлюбленная примет прежний облик и будет также радоваться жизни. Их общая дочь Софья живет с родственниками Тимофея в Германии. Она появилась, когда артисту было 16 лет.

В интервью Белорусских также рассказал об аресте. В апреле певца приговорили к двум годам ограничения свободы, не связанных с изоляцией в исправительном учреждении. Артист может находиться дома, посещать работу или учебу, но не имеет права выходить из дома по вечерам или выезжать в другой населенный пункт.

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