«Надругательство над театром»: Соседов и Лоза об участии Бузовой в постановке МХАТа

Выходить на сцену театра имеет право лишь настоящий профессионал. Человек, посвятивший освоению мастерства не один год своей жизни. Тот, кто четко знает, что может дать зрителю, а не тот, кто выступает лишь ради хайпа. Так певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал новость об участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа.

Информация о том, что поющая ведущая решила освоить актерскую профессию, пронзила СМИ буквально на днях. Руководство театра имени Горького отметило, что Бузова появится в спектакле «Чудесный грузин» о молодости революционера Иосифа Сталина. За это ей заплатят около 500 тысяч рублей. Премьера запланирована на 11 июня. Ожидается, что звезда будет не только играть одну из главных ролей, но и порадует зрителей своим вокалом.

«Когда говорят, что непрофессионал будет делать работу, которую раньше делали профессионалы, возникают вопросы. Ну допустим, раскрученный человек, вы дадите ему скальпель хирурга? Нет. Почему? Потому что знаете, что эта профессия требует определенных навыков. Когда этого человека приглашают сыграть в театре, таким образом заявляют на весь мир, что профессия актера — это не профессия», — подчеркнул Лоза в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Певец отметил, что ему искренне жаль тех людей, кто годами разучивает этюды, читает книги по актерской специализации, пишет тематические материалы и до конца жизни отстаивает право считаться истинным деятелям искусства.

«Они говорят: подождите, а зачем вы этим всем занимались? Вот любой человек с улицы набрал подписчиков, он может прийти и в любом театре сыграть вместо вас. <…> Макают в таз с дерьмом всех актеров», — заключил Юрий Лоза.

И оказалось, он не единственный, кому претит сама мысль о том, что экс-ведущая скандального проекта «Дом-2» переступила порог легендарного МХАТа.

Поддержал Юрия Лозу и знаменитый музыкальный критик Сергей Соседов. В комментарии 5-tv.ru он отметил, что звать Ольгу Бузову на работу в театр «просто неприлично». И добавил, что сделано это, скорее всего, лишь с единственной целью — скандал ради хайпа.

«Бузова во МХАТе — это абсурд. Какая Бузова актриса? Театр — это храм. В православный храм не придет Полина Гагарина или Саша Ревва выступать. Может они и хорошо поют, но храм есть храм. Там не может быть эстрада, попса. Там не может быть это. Участие Бузовой во МХАТе — это надругательство над МХАТом», — высказался Сергей Соседов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как худрук МХАТа Эдуард Бояков объяснил участие Ольги Бузовой в спектакле про Сталина.