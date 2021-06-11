«Театр умрет! Давайте назовем его ТНТ»: Лужина оценила приглашение Бузовой в МХАТ

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Лариса Лужина поделилась с 5-tv.ru мнением о новом качестве звезды «Дома-2» Ольги Бузовой. Как известно, поющая телеведущая получила роль в постановке МХАТ имени Горького «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. В спектакле она исполнит роль певицы кабаре Беллы Шанталь.

Лужина не стала судить Ольгу как актрису, ибо попросту не видела ее «в деле». Известная советская актриса не отрицает, что Бузова может быть талантливой, но при этом, считает она, сцена МХАТа априори ставит перед артистами высокую планку. Роль в храме искусства заслуживают упорным трудом!

«Я не могу понять, почему она во МХАТе должна играть, я не знаю… У нее есть образование какое-то актерское, соответствующее такому театру, как МХАТ?» — рассуждает Лужина.

Собеседница 5-tv.ru, стараясь не делать поспешных выводов о даровании Бузовой, все же уверена — во МХАТе не должно быть так называемых случайных людей. Театр — это особая культура, и ей обучают студентов заслуженные мастера профессии. Но и после вуза далеко не каждый удостаивается работы в легендарной труппе.

«Конечно, не абы кто! Все-таки люди, которые действительно богом поцелованные, понимаете? Там всегда был театр талантливых артистов, выдающихся, гениальных артистов. А когда приходят люди со средними возможностями, театр начинает погибать, к сожалению. Должна быть энергия, вливаться должны таланты туда, а не просто посредственные люди. Я не могу ничего говорить про Бузову, серьезно, не знаю ее совершенно», — сказала Лужина.

Играть на сцене театра — сокровенная мечта Ольги Бузовой. Она очень хотела поступить в театральный институт, да мама не разрешила. Ведущая уже попробовала себя в разных амплуа, играла даже в кино. Но спектакль МХАТа знаменитость считает событием всей жизни. Однако Лариса Лужина, как и многие ее коллеги, все же считает, что Ольга — из другого мира.

«Театр умрет! Там должна быть семья, должен быть коллектив, там должны быть люди, которые спаяны вместе, живут одной жизнью. Ну могут случайные одноразовые актеры приходить в этот театр. Тогда его не станет. Тогда давайте назовем его ТНТ, но только не МХАТ», — заключила она.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, худрук МХАТа объяснил выбор Ольги Бузовой в качестве актрисы в новом спектакле.