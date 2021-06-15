Заслуженный артист России Дима Билан отреагировал на скандал с участием Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который случился в прямом эфире «Матч ТВ». Певец опубликовал пост в Instagram, в котором написал слова поддержки звезде «Дома-2». Текст он подкрепил совместной фотографией с поющей телеведущей.

«Я давно хотел написать этот пост, еще с момента премьеры в театре наблюдаю, как толпы не вникающих в колоссальный труд людей, не хотят делиться местом под солнцем… Мыслят поверхностно. Всегда хочется спросить: «люди, вы звери?! Человек не имеет права расти?» — обратился к подписчикам Билан.

Музыкант также отметил, что считает Бузову достойнее многих, кто пиарится на ее имени, а также выразил свое восхищение ее трудолюбием и постоянной работой над собой. 39-летний артист также резко высказался в адрес критиков коллеги по сцене.

Instagramm bilanofficiall

«Я ненавижу, когда все на одного, это подло! Она одна против всех и девушка. И неважно какую музыку ты поешь, вкусы дело тонкое, но ты пропагандируешь рост личности — это главное. Многое, что говорят про нее — дутая история и придумано, чтобы поднять рейтинг или хайпа накушаться. Хватит есть одного человека, блин, это стыдно», — написал музыкант.

Ольга Бузова оперативно отреагировала на слова поддержки Димы Билана, написав сообщение под его публикацией.

«Дима, столько грязи и хейта вокруг… но мы с тобой козерожки переживем все и всех. Спасибо тебе, мой друг, за твою любовь и поддержку», — подкрепив эмоджи, написала Ольга в ответ.

Конфликт между медийными персонами произошел 14 июня во время прямого эфира телеканала «Матч ТВ», где проходило обсуждение матча Россия — Бельгия. Спортивный комментатор попытался узнать мнение Бузовой о том, какая школа футбола ей ближе, тренера сборной РФ Станислава Черчесова или знаменитая советская. Бывшая звезда «Дома-2» заявила, что со стороны Губерниева некрасиво задавать такие вопросы и «щеголять знаниями». После этого, заведенная Бузова стала возмущаться и говорить, что она в студию пришла поддержать спортсменов. Не дав девушке закончить речь, спортивный комментатор задал вопрос.

«Вы перестали пить коньяк по утрам?» — внезапно спросил Губерниев, процитировав Карлсона из книги Астрид Линдгрен.

Поющая телеведущая не оценила юмор Губерниева, поскольку, вероятно, не вспомнила слова героя известного мультфильма. В результате Ольга Бузова разрыдалась в прямом эфире.

После этого экс-звезда «Дома-2» заявила, что Дмитрий Губерниев для нее «дно, а не мужчина». Впрочем, после короткого перерыва она успокоилась и произнесла слова поддержки в адрес российских футболистов, призвав спортсменов «кайфовать».

Спустя несколько часов после ссоры на своей странице в Instagram Бузова опубликовала пост, в котором отметила, что ее сердце «не принимает мужское хамство».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рэпер Дава вступился за оскорбленную Губерниевым Бузову.