«Люди, вы звери?» — Билан заступился за Бузову после скандала с Губерниевым
Победитель «Евровидения» заявил, что уважает экс-звезду «Дома-2», а также отметил, что все больше становится поклонником ее личности.
Фото, видео: Instagram @bilanofficial
Заслуженный артист России Дима Билан отреагировал на скандал с участием Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который случился в прямом эфире «Матч ТВ». Певец опубликовал пост в Instagram, в котором написал слова поддержки звезде «Дома-2». Текст он подкрепил совместной фотографией с поющей телеведущей.
«Я давно хотел написать этот пост, еще с момента премьеры в театре наблюдаю, как толпы не вникающих в колоссальный труд людей, не хотят делиться местом под солнцем… Мыслят поверхностно. Всегда хочется спросить: «люди, вы звери?! Человек не имеет права расти?» — обратился к подписчикам Билан.
Музыкант также отметил, что считает Бузову достойнее многих, кто пиарится на ее имени, а также выразил свое восхищение ее трудолюбием и постоянной работой над собой. 39-летний артист также резко высказался в адрес критиков коллеги по сцене.
«Я ненавижу, когда все на одного, это подло! Она одна против всех и девушка. И неважно какую музыку ты поешь, вкусы дело тонкое, но ты пропагандируешь рост личности — это главное. Многое, что говорят про нее — дутая история и придумано, чтобы поднять рейтинг или хайпа накушаться. Хватит есть одного человека, блин, это стыдно», — написал музыкант.
Ольга Бузова оперативно отреагировала на слова поддержки Димы Билана, написав сообщение под его публикацией.
«Дима, столько грязи и хейта вокруг… но мы с тобой козерожки переживем все и всех. Спасибо тебе, мой друг, за твою любовь и поддержку», — подкрепив эмоджи, написала Ольга в ответ.
Конфликт между медийными персонами произошел 14 июня во время прямого эфира телеканала «Матч ТВ», где проходило обсуждение матча Россия — Бельгия. Спортивный комментатор попытался узнать мнение Бузовой о том, какая школа футбола ей ближе, тренера сборной РФ Станислава Черчесова или знаменитая советская. Бывшая звезда «Дома-2» заявила, что со стороны Губерниева некрасиво задавать такие вопросы и «щеголять знаниями». После этого, заведенная Бузова стала возмущаться и говорить, что она в студию пришла поддержать спортсменов. Не дав девушке закончить речь, спортивный комментатор задал вопрос.
«Вы перестали пить коньяк по утрам?» — внезапно спросил Губерниев, процитировав Карлсона из книги Астрид Линдгрен.
Поющая телеведущая не оценила юмор Губерниева, поскольку, вероятно, не вспомнила слова героя известного мультфильма. В результате Ольга Бузова разрыдалась в прямом эфире.
После этого экс-звезда «Дома-2» заявила, что Дмитрий Губерниев для нее «дно, а не мужчина». Впрочем, после короткого перерыва она успокоилась и произнесла слова поддержки в адрес российских футболистов, призвав спортсменов «кайфовать».
Спустя несколько часов после ссоры на своей странице в Instagram Бузова опубликовала пост, в котором отметила, что ее сердце «не принимает мужское хамство».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что рэпер Дава вступился за оскорбленную Губерниевым Бузову.
- 15 июн
- «Безобразная истерика»: Миро высмеяла Бузову после конфликта с Губерниевым
- 15 июн
- «Пора переименовывать театр»: Пушков высказался об игре Бузовой в МХАТе
- 14 июн
- Губерниев принес извинения Бузовой после скандала на «Матч ТВ»
- 14 июн
- «Мужское хамство мое сердце не принимает»: Бузова высказалась о ссоре с Губерниевым
- 14 июн
- «Тот еще тролль»: Милонов о ссоре Бузовой с Губерниевым в эфире «Матч ТВ»
- 14 июн
- «Канал превращается в „Дом-2“»: В сети осудили появление Бузовой на «Матч ТВ»
- 14 июн
- «Мерзкий поступок»: Дава вступился за оскорбленную Губерниевым Бузову
- 14 июн
- «Вы — дно»: Губерниев довел Бузову до слез в прямом эфире
- 14 июн
- За выход на сцену театра Бузова заработала в четыре раза больше, чем Ахеджакова
- 13 июн
- «Друзей приведу»: Киркоров дал обещание прийти на спектакль с Бузовой
Читайте также
55%
-0.52 87.33
-0.48
Нашли ошибку?