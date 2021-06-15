«Выведи неуча на чистую воду»: Собчак высмеяла Бузову после истерики на «Матч ТВ»

Светская львица Ксения Собчак прокомментировала скандал, который накануне случился между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Журналистка уверена, что спортивный комментатор смог вывести «дурака на чистую воду», используя именно ее методы.

«Метод Собчак идет по свету! Кажется, что в фильме про «Тату» я запустила журналистский флешмоб: «выведи неуча на чистую воду». Потому что, конечно, главное в скандале с Бузовой на «Матч» не коньяк по утрам, а «знаменитый метод Эфроса» и «футбол с Броневым», — написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Знаменитость уверена: все журналисты должны присоединиться к этому флэшмобу. Собчак отметила, что она просто обожает Дмитрия Губерниева, который, к слову, довел Бузову до настоящей истерики.

Напомним, что ссора между медийными персонами произошла во время прямого эфира телеканала «Матч ТВ», где проходило обсуждение матча Россия — Бельгия. Спортивный комментатор попытался узнать мнение Бузовой о том, какая школа футбола ей ближе, тренера сборной РФ Станислава Черчесова или знаменитая советская. Бывшая звезда «Дома-2» заявила, что со стороны Губерниева некрасиво задавать такие вопросы и «щеголять знаниями». После этого, заведенная Бузова стала возмущаться и говорить, что она в студию пришла поддержать спортсменов. Не дав девушке закончить речь, спортивный комментатор узнал, пьет ли Бузова по утрам коньяк. Поющая телеведущая не оценила юмор Губерниева, поскольку, вероятно, не вспомнила слова героя известного мультфильма. В результате Ольга Бузова разрыдалась в прямом эфире.

Ранее 5-tv.ru писал, что конфликт между Бузовой и Губерниевым уже прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он заявил, что Губерниев «тот еще тролль», и удивился, что Бузову вообще позвали экспертом на «Матч ТВ», так как «она не является экспертом ни в чем, что касается человеческой цивилизации».