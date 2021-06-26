«Похоже, небо рвется»: ночная гроза с молниями устроила световое шоу в Петербурге
Непогода обрушилась на Северную столицу после двух недель изнуряющего пекла.
Фото, видео: Depositphotos / hddigital; ВКонтакте @therodionov, @ajlexeevee, @koshkanakryshe
Гроза обрушилась на Петербург после двух недель изнуряющей жары, столбик термометра на протяжении последнего времени не опускался ниже 30-32 градусов выше нуля, рекордные +35,5 градусов зафиксировал Гидрометцентр в минувшую среду. В городе на Неве были переполнены все пляжи, прошедший накануне ливень многие жители Северной столицы восприняли, как спасение от знойной погоды.
Однако прошедшая ночь ознаменовалась настоящим ливнем, который сопровождался грозой, молниями и громом. Несколько молний даже ударили в ЛЭП и попали на видео. Кадры с природным явлением интернет-пользователи опубликовали в группе Вконтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Комментаторы разделились на два лагеря: одни восторгались красивым небом, которое заволокли темные тучи, другие же писали, что жителей Петербурга не удивить грозой.
«Грохот был нереальный! Долгожданный дождь потом, а сейчас вообще прохлада»;
«Похоже, что небо рвется, а за ним белое пространство»;
«Гроза, как гроза», - написали подписчики группы Вконтакте.
По данным синоптиков, на территории Санкт-Петербурга аномальным жары не ожидается, жителям города не Неве можно выдохнуть – столбики термометра не поднимутся выше +25 градусов, временами в северной столице прогнозируется дождь.
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