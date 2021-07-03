Исхудавший муж Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

Супруг тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев впервые за долгое время появился на публике. Перед зрителями очередного шоу он предстал уставшим и заметно похудевшим — поклонники предполагают, что фигурист очень много работает, чтобы оплачивать дорогостоящее лечение жены. Как известно, Заворотнюк вот уже полтора года борется с онкологией.

Кадр с Чернышевым, который озадачил фанатов, опубликовала на своей странице в Instagram Татьяна Навка — 50-летний спортсмен является одним из участников ее ледовой постановки «Руслан и Людмила».

«Русская сказка великого Александра Сергеевича Пушкина, которая, кстати, впервые была опубликована 201 год назад, на льду обрела новый виток популярности и сейчас все так же интересна всем от мала до велика! А наша команда не останавливается на достигнутом, совершенствуется, увеличивается!» — подписала публикацию Навка.

Петр Чернышев. Instagram @tatiana_navka

Помимо поздравлений, поклонники писали, что Петр Чернышев выглядит измотанным. Россияне пожелали ему и Анастасии Заворотнюк сил в борьбе с недугом — опухолью мозга. Как известно, актриса перенесла несколько операций, сейчас она продолжает лечение дома. Семья тщательно оберегает ее от посторонних глаз, из-за изменений во внешности артистка и сама не стремится на публику.

В октябре в доме Заворотнюк и Чернышева состоялся небольшой семейный праздник — их младшей дочери Миле исполнилось два года. На это торжество были приглашены только самые близкие друзья семьи и старшие дети Анастасии — Анна и Майкл. Редкий случай приема гостей у знаменитостей — родные слишком опасаются, что актрису, которая по-прежнему очень слаба, могут чем-нибудь заразить.

Ранее 5-tv.ru писал, что друзья Анастасии Заворотнюк рассказали о ее состоянии после операции.