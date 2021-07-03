Исхудавший муж Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

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Оксана Тарасова
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Фигурист Петр Чернышев работает на износ, чтобы оплачивать дорогостоящее лечение супруги — вот уже полтора года актриса борется с опухолью мозга.

Исхудавший муж Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

Супруг тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев впервые за долгое время появился на публике. Перед зрителями очередного шоу он предстал уставшим и заметно похудевшим — поклонники предполагают, что фигурист очень много работает, чтобы оплачивать дорогостоящее лечение жены. Как известно, Заворотнюк вот уже полтора года борется с онкологией.

Кадр с Чернышевым, который озадачил фанатов, опубликовала на своей странице в Instagram Татьяна Навка — 50-летний спортсмен является одним из участников ее ледовой постановки «Руслан и Людмила».

«Русская сказка великого Александра Сергеевича Пушкина, которая, кстати, впервые была опубликована 201 год назад, на льду обрела новый виток популярности и сейчас все так же интересна всем от мала до велика! А наша команда не останавливается на достигнутом, совершенствуется, увеличивается!» — подписала публикацию Навка.

Петр ЧернышевПетр Чернышев. Instagram @tatiana_navka

Помимо поздравлений, поклонники писали, что Петр Чернышев выглядит измотанным. Россияне пожелали ему и Анастасии Заворотнюк сил в борьбе с недугом — опухолью мозга. Как известно, актриса перенесла несколько операций, сейчас она продолжает лечение дома. Семья тщательно оберегает ее от посторонних глаз, из-за изменений во внешности артистка и сама не стремится на публику.

В октябре в доме Заворотнюк и Чернышева состоялся небольшой семейный праздник — их младшей дочери Миле исполнилось два года. На это торжество были приглашены только самые близкие друзья семьи и старшие дети Анастасии — Анна и Майкл. Редкий случай приема гостей у знаменитостей — родные слишком опасаются, что актрису, которая по-прежнему очень слаба, могут чем-нибудь заразить.

Ранее 5-tv.ru писал, что друзья Анастасии Заворотнюк рассказали о ее состоянии после операции.

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