«Не выйдете на сцену»: Разин пригрозил коллегам, оскорбившим Бузову

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Карина Исхакова
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Продюсер «Ласкового мая» обратился к участникам проекта «Дискотека Союз», которые критиковали поющую ведущую.

«Не выйдете на сцену»: Разин пригрозил коллегам, оскорбившим Бузову

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин вступился за Ольгу Бузову, на которую обрушилась волна хейта после появления на сцене МХАТа. На своей странице в Instagram знаменитость заявил, что откажется работать с артистами, нелестно отзывающихся о поющей телеведущей.

«Прошу моих коллег, особенно по «Дискотеке «Союз», никогда не оскорблять Ольгу Бузову, иначе вы никогда больше не выйдете на сцену в составе моего проекта. В «Дискотеке «Союз» ноги вашей не будет», — написал музыкальный продюсер.

 
 
 
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Публикация от Андрей Разин «Ласковый Май» (@razin_andrei_lm)

Андрей Разин попросил коллег быть более сдержанными и не оскорблять Бузову. Основатель «Ласкового мая» отметил, что он знаком лично не только со звездой, но и ее мамой. С его слов, семья знаменитости всегда отличалась порядочностью.

«Ольга — открытый, очень порядочный, ранимый и честный человек. Когда-то у нас с ней тоже были небольшие перепалки, но, в любом случае, мы с ней работали, и я ее знаю, как очень порядочного, доброго человека», — отметил Разин.

Экс-руководитель «Ласкового мая» в публикации также обратился к певцу Виктору Салтыкову. Недавно популярный музыкант 90-х назвал звезду «Дома-2» Ольгу Бузову позором страны. Экс-участник группы «Мануфактура» сказал, что певица, собирающая стадионы, не обладает никакими вокальными талантами.

Сама Бузова не оставила оскорбления в свой адрес без внимания. Как писал 5-tv.ru поющая телеведущая жестко ответила Салтыкову за критику в свой адрес.

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