«Мы работали дружно»: Орлова ответила на обвинение Бузовой в предательстве

Экс-солистка группы «Блестящие» и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова ответила бывшей коллеге Ольге Бузовой на обвинение в предательстве. Недавно певица и звезда МХАТа отписалась от всех своих товарищей по «Дому-2», заявив, что они — группировка, которая «воткнула ей нож в спину».

Сие громкое высказывание прежде прокомментировал Влад Кадони. Он посчитал поступок Бузовой лицемерным, ведь та вычеркнула из жизни людей, которые ее «прикрывали» в любое время дня и ночи. Он также добавил, что стал «ненужным» своей подруге, которая решила отказаться от собственного прошлого. Орлову, как выяснилось, отписка Бузовой тоже обидела.

«Среди нас точно нет предателей. Мы работали дружно и всегда шли навстречу друг другу в разных ситуациях. Все люди, которые находятся внутри процесса, прекрасно знают, что от ведущих не зависят стратегические решения», — написала она в Instagram-сторис, отвечая на вопрос фаната о сути конфликта.

Instagram @olgaorlova1311

Под «стратегическим решением» Орлова, вероятно, подразумевала версию, что Бузова разозлилась из-за назначения новым ведущим телестройки Давида Манукяна. С ним, как известно, поющую телеведущую связывали романтические отношения, окончившиеся громким скандалом. О том, что Дава придет на ее место, Бузову коллеги не предупредили.

Ольга Орлова в своем посте также отметила, что она, как и другие члены команды «Дома-2», узнала о кандидатуре Манукяна в последний момент. Поэтому ведущей и остальным бывшим друзьям Бузовой было обидно слышать характеристику о себе — «группировка, воткнувшая нож в спину».

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