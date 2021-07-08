Как правильно питаться в жару, чтобы не подхватить инфекцию?

В Петербурге — второй рекорд июля. Сегодня утром воздух прогрелся почти до 32 градусов, побив абсолютный максимум для этого дня 2010 года. Тогда столбик термометра поднялся всего до 31,5 градуса.

В следующие дни в городе на Неве будет еще жарче, но есть шанс на кратковременные дожди и грозы. В Петербурге специалисты еще раз напомнили о правилах безопасного поведения в аномальную жару, в том числе особое внимание стоит уделить рациону питания.

«Мы рекомендуем отказаться от жирной, соленой пищи, алкоголя, кофе сахара и сладких газированных напитков. Следует также что продукты питания могут передавать различных возбудителей инфекционных заболеваний. Для питья использовать бутилированную воду, овощи и фрукты, в том числе цитрусовые и бананы необходимо перед употреблением мыть чистой водой и ошпаривать кипятком», — подчеркивает начальник отдела надзора за питанием Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Инна Соколовская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о второй волне экстремальной жары, накрывшей российские регионы.