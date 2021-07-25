Солнечное безумие: Как спастись от жары и сохранить здоровье?
Кардиолог Александр Сонин в беседе с 5-tv.ru озвучил несколько правил, которых нужно придерживаться в летнее время для того, чтобы избежать недомоганий.
Фото, видео: www.globallookpress / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Это лето особенно запомнится жителям России — страну накрыла аномальная жара. Кардиолог и терапевт Александр Сонин рассказал в беседе с 5-tv.ru, как сохранить здоровье и хорошее самочувствие в такую погоду.
«Первое: пожалуйста, носите головные уборы. Они отражают свет, тепло, и защищают вашу голову, ваш организм, от перегрева. Второе: старайтесь избегать долгого нахождения на прямом солнечном свете», — сказал медик.
По словам собеседника издания, прятаться от солнца необходимо тогда, когда ультрафиолетовый индекс наиболее высокий. Это с 10.00 до 17.00.
«Третье: если вам приходится находиться под открытым солнцем и это для вас неизбежно, помните, что сейчас много магазинов, общественных пространств, торговых центров, где работают кондиционеры. Вам будет гораздо легче, если вы в течение дня зайдете на сорок минут, час или полтора часа в помещение, где есть кондиционер. Ваш организм перестроится, вы отдохнете и сделаете перерыв от воздействия жары», — сообщил эксперт.
Также, по его мнению, в жару нужно пить как можно больше жидкости, причем приоритет стоит отдавать обычной воде.
«Именно вода поддерживает водно-электролитный баланс. В жару мы все сильно потеем, сильно теряем жидкость, и восполнение жидкости — это залог успеха. Избегайте употребления сладких лимонадов и газированных напитков, ведь они быстро всасываются в кровь и вызывают резкий подъем сахара в организме. Также стоит избегать алкоголя», — подытожил Александр Сонин.
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