Грозный финал июля: Затопивший Европу циклон приближается к Москве

К Москве приближается, затопивший Европу циклон «Дирк». Об этом на своей странице в Instagram сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К вечеру с приближением ложбины циклона „Дирк“ небо постепенно заволокут мощные кучевые облака», — заявил Тишковец.

По его данным, в среду начнется «слепой» дождь, который в последующую ночь перерастет в стену «залповых» ливней с грозой и сильным ветром

«Это будет настоящая ночная летняя гроза», — подчеркнул специалист.

Уровень осадков будет держаться в пределах пятой части месячной нормы. Погода наладится лишь к пятнице, однако в субботу вновь придут грозы

«Мы действительно ждем, что завтра местами может выпасть до семи миллиметров осадков, не исключена гроза и порывы ветра», — отметилаРИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, добавив, что «ничего особо угрожающего» завтра не ожидается.

Позднякова пояснила, что первой катаклизмы в виде ненастья на себя примет Европа, а центр циклона пройдет по Северу европейской части России.