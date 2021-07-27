Грозный финал июля: Затопивший Европу циклон приближается к Москве
Синоптики отмечают, что погода будет сменяться с идиллии на скоротечные дожди и грозы.
Фото, видео: ТАСС / ТАСС / SASCHA STEINBACH; Instagram @tishkovets_evgeny
К Москве приближается, затопивший Европу циклон «Дирк». Об этом на своей странице в Instagram сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«К вечеру с приближением ложбины циклона „Дирк“ небо постепенно заволокут мощные кучевые облака», — заявил Тишковец.
По его данным, в среду начнется «слепой» дождь, который в последующую ночь перерастет в стену «залповых» ливней с грозой и сильным ветром
«Это будет настоящая ночная летняя гроза», — подчеркнул специалист.
Уровень осадков будет держаться в пределах пятой части месячной нормы. Погода наладится лишь к пятнице, однако в субботу вновь придут грозы
«Мы действительно ждем, что завтра местами может выпасть до семи миллиметров осадков, не исключена гроза и порывы ветра», — отметилаРИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, добавив, что «ничего особо угрожающего» завтра не ожидается.
Позднякова пояснила, что первой катаклизмы в виде ненастья на себя примет Европа, а центр циклона пройдет по Северу европейской части России.
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