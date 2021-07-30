Ольгу Бузову застали в объятиях молодого мужчины на отдыхе в Греции

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Виктория Андреева
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Поющая ведущая не раз говорила, что хочет крепкую семью. Неужели после разрыва с Давой она все-таки нашла свою вторую половинку?

Ольгу Бузову застали в объятиях молодого мужчины на отдыхе в Греции

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Поющую ведущую Ольгу Бузову застали в объятиях мужчины на отдыхе в Греции. Фото, где звезду носят на руках, молниеносно распространилось по социальным сетям. Как пишет WomanHit, выдала «тайну» артистки близкая подруга.

В объектив камеры попала вечерняя прогулка Бузовой с кавалером. Он достаточно молод, худощав и высок, его волосы короткие и не слишком темные. Многие фанаты поющей ведущей предположили, что та вновь встречается с футболистом Дмитрием Тарасовым — уж очень похож по внешним признакам на мужчину в кадре. Другие же сочли, что носит Ольгу на руках ее PR-директор Антон Богославский. Он, к слову, очень часто сопровождает диву в разных турне.

«С релизом тебя, девочка моя!» — был подписан снимок в сети.

На днях у Бузовой действительно вышел новый трек. Он — о сложных взаимоотношениях селебрити с мужчинами. Так что кадр пришелся очень кстати.

Соцсети

URA.RU напоминает, что после развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова долго встречалась с рэпером Давой. За границей влюбленные даже успели сыграть пробную свадьбу. Однако вскоре после возвращения на родину расстались.

Поющая ведущая долго страдала и обвиняла музыканта в физическом и моральном насилии. Артистку даже заподозрили в пьянстве после разрыва. Но все слухи она опровергала, намекая, что здоровье ей дороже всего.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему рэпера Даву взяли ведущим проекта «Дом-2» вместо Ольги Бузовой.

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