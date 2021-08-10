Бузова ответила на критику Безрукова: «Против меня организовали травлю»

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Анна Васильева
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Поющая телеведущая осталась недовольна оценкой своей театральной деятельности, поступившей от знаменитого актера.

Бузова ответила на критику Безрукова: «Против меня организовали травлю»

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Поющая телеведущая Ольга Бузова, которая с недавнего времени еще и театральная дива, прокомментировала слова актера Сергея Безрукова о ее выступлении на цене МХАТа.

Безруков заявил, что «хорошо, что Константин Сергеевич Станиславский до этого не дожил». Актер уверен, что мэтр был бы в шоке от того, что творит Бузова на сцене.

Ольгу эти слова зацепили до глубины души. Бузова заявила, что Безруков, который, к слову, является ее любимым актером, даже не был на ее спектакле.

«Знаю, что любимый мною актер Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Станиславский до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна!» - сказала селебрити.

Телеведущая отметила, что уже привыкла к хейтерам, которые на нее нападают. А вот травли со стороны коллег она не понимает.

«Против меня организовали настоящую травлю. И ладно диванные критики, с ними все давно ясно, но когда я слышу негативные отзывы со стороны коллег, которые даже не видели меня в спектакле, я расстраиваюсь. Потому что это — нечестно», — сказала Бузова изданию HELLO!.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бари Алибасов рассказал о начале карьеры Ольги Бузовой.

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