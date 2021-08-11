Психолог о мистической составляющей в смерти Легкоступовой: «В ее семье было не все в порядке»

Психолог опровергла домыслы вдовца певицы Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова о том, что в смерти его супруги есть мистика. Физиогномист и специалист «поведенческого анализа» по видео и фото Полина Шаховская-Книна отсмотрела прижизненные кадры, на которых запечатлена артистка, и заявила — никаких загадок и тайн в кончине Легкоступовой искать не надо.

«Это банальная история уже зрелой женщины в смысле возраста — но абсолютно незрелой личности. К своим почти 55-ти она не смогла устроить женскую судьбу и была готова выскочить буквально за первого встречного. Об этом говорят кадры с ее свадьбы с Юрием Фирсовым, а также „послесвадебные“ телепередачи об этом бракосочетании», — сказала эксперт в разговоре с «Собеседником».

По словам Шаховской-Книной, в каждом жесте и действии Легкоступовой читалась боязнь остаться без мужчины. Она была готова быть с любым, лишь бы не быть одной.

«Готова выпивать с ним, прыгать до потолка и с девятого этажа, „лишь бы милый рядом“. Но это какое-то… неправильное счастье, согласитесь. Со стороны Юрия, проанализировав видеокадры с его участием и совместные с Валентиной, я неземной любви не вижу. Ему просто удобно и комфортно рядом с ней. А она кинулась, как в омут. Никто ее не сглазил и не завидовал», — заявила эксперт.

Психолог объяснила, что сглаз и зависть не способны привести к человеческой смерти. Многие считают, что убить кого-то с помощью магии — это просто. Полина Шаховская-Книна опровергла это мнение. Она уверена — Легкоступова могла жить еще очень долго, если бы не совершала опрометчивых поступков.

Инфантильность, по словам собеседницы издания, присуща всем членам этой семьи. Психолог считает, что в сложных ситуациях Валентина и ее дети не были готовы идти на уступки — в этом и заключалась одна из их основных проблем.

«Полная всеобщая инфантильность и безответственность! Много признаков, указывающих, что в семье Валентины было далеко не все в порядке. Что явилось глубочайшей психотравмой и для Анетты, и для Матвея», — подытожила физиогномист.

Ранее 5-tv.ru писал, что одинокую Анастасию Волочкову заподозрили в связи с вдовцом Легкоступовой.