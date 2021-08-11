Крест и фотография: могилу Легкоступовой сняли на видео накануне годовщины смерти

Певица Валентина Легкоступова скоропостижно скончалась 14 августа 2020 года. Хорошо известно, что незадолго до трагедии ее госпитализировали с тяжелой травмой головы. Артистку пытались привести в чувство, но все было тщетно. 5-tv.ru показывает, как сегодня выглядит могила звезды.

Где памятник?

Похоронили Легкоступову так, как она завещала. Ее тело кремировали, одну часть праха развеяли над Черным морем, а вторую захоронили на знаменитом Троекуровском кладбище столицы. На церемонии погребения присутствовали только самые близкие. Дочь певицы Анэтта Бриль сочла неправильным звать посторонних на траурное мероприятие.

Могила заслуженной артистки РФ сегодня выглядит достаточно скромно. Над землей возвышается деревянный крест с выгравированным изображением Иисуса Христа. На нем же закреплена фотография дивы в рамочке. Рядом много цветов — видно, что за участком ухаживают.

Многие фанаты селебрити задаются вопросом: почему на ее могиле нет памятника? В беседе с 5-tv.ru наследница Легкоступовой однажды отметила, что после годовщины каменный монумент обязательно установят.

5-tv.ru

«Мы еще не думали о том, каким будет памятник, просто знаем что он будет. Конечно, хотелось бы, чтобы он отражал какую-то изюминку, которая была у нашей мамы. Возможно будет скрипичный ключ, возможно ягода малина. Обязательно будет надпись, посвященная ей лично и характеризующая ее…» — делилась планами Анэтта Бриль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по слухам, к смерти Валентины Легкоступовой причастен ее вдовец-яхтсмен Юрий Фирсов. Бытует мнение, что мужчина спаивал звезду, якобы преследуя коварные цели. Незадолго до кончины артистки он вместе с ней попал в больницу, но потом сбежал. Делом занимаются правоохранители.