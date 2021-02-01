Прах Валентины Легкоступовой предали земле на Троекуровском кладбище

Семья звезды российской эстрады и исполнительницы хита «Ягода малина» Валентины Легкоступовой отдала ей последние почести. В канун Нового года на Троекуровском кладбище Москвы вторая половина праха была предана земле.

«Это было более полутора месяцев назад. Они (похороны — Прим.ред.) были приурочены к юбилею и дню памяти», — рассказала в интервью 5-tv.ru дочь певицы Анэтта Бриль.

30 декабря 2020 года Валентина Легкоступова должна была отметить 55-летие. Но 14 августа того же года она умерла в клинике после тяжелейшей травмы головы. Официальная церемония прощания состоялась на Троекуровском кладбище 20 августа, на котором собрались многочисленные поклонники, представители шоу-бизнеса и родственники.

Тело певицы было кремировано, а прах разделили на две части. Одну, согласно ее последней воле развеяли над Черным морем. Вторая, как и было указано выше, была захоронена на Троекуровском. В этот раз на церемонии присутствовали только члены семьи.

«Похороны — это, на мой взгляд, сугубо личное дело семьи и близких друзей, — подчеркнула Анэтта, предупреждая вопросы поклонников. — И к тому же, кладбище любит тишину, а смерть — это не праздник. На мой взгляд, съемка похорон — это кощунство».

Памятник будет установлен, как и положено, спустя год. Каким он будет, семья пока не решила.

«Обязательно! Как и принято, через год после захоронения. Мы еще не думали о том, каким будет памятник, просто знаем что он будет. Конечно, хотелось бы, чтобы он отражал какую-то изюминку, которая была у нашей мамы. Возможно будет скрипичный ключ, возможно ягода малина. Обязательно будет надпись, посвященная ей лично и характеризующая ее…» — добавила Анэтта.

Закрытость траурного мероприятия со стороны семьи объяснимо. Вокруг смерти Валентины Легкоступовой до сих пор не утихают страсти, поводом для которых являются напряженные отношения с последним супругом звезды Юрием Фирсовым. На прошлой неделе, аккурат ко времени, когда подошло время вступления в наследство, в СМИ разразился новый скандал. Появились сообщения о том, что родственникам певицы грозит уголовный срок за не больше ни меньше надругательство над прахом умершей.

«Сказать, что я в шоке от этой истории, это не сказать ничего. Наша семья до сих пор не может прийти в себя от внезапной кончины нашей мамы. Для бабушки, новость о том, что она надругалась над телом единственной дочери, была страшнейшим ударом и она до сих пор не может прийти в себя», — не сдерживая возмущения, прокомментировала тогда Анэтта, подчеркнув, что была выполнена последняя воля ее матери.

Instagram @anetta_bril

Она особо отметила, что понимает «с какой целью делаются эти вбросы» и кому они могут быть выгодны. Ведь Юрий Фирсов, проживший в браке с Валентиной десять дней, так и не отказался от наследства, хотя неоднократно заявлял, что ему якобы ничего не нужно. Позже он изменил свои намерения и заверил дочь покойной, что хочет получить свой процент, чтобы потом передать ее брату, младшему сыну певицы. Но необходимости для этого нет. Достаточно отказаться от наследства в пользу того, кому хочется это передать.

«В случае, если Фирсову удастся каким-то образом дискредитировать семью, доказать ее неправомерные действия в отношении самой Валентины, он, вероятно, попытается признать других наследников недостойными и, таким образом, завладеть не одной четвертой наследства, а 100%. И эти безымянные вбросы о надругательстве над прахом как раз хорошо ложатся в эту концепцию — опорочить родственников», — объяснил возможные действия вдовца адвокат семьи Сергей Жорин.

В свою очередь, дочь певицы выразила надежду, что в скором времени будет произведено справедливое расследование, которое все расставит на свои места. В прошлом году она даже обратилась за помощью к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование гибели ее матери под личный контроль. В ведомстве на запрос ответили положительно и, возможно, в скором времени можно будет узнать все обстоятельства последних дней жизни артистки и какова роль в ее смерти Юрия Фирсова.