Дочь Легкоступовой нашла способ подарить матери вторую жизнь: «Боль не прошла»

Прошел уже год с момента смерти известной российской певицы Валентины Легкоступовой. Она ушла из жизни 14 августа 2020-го буквально в самом расцвете сил, ей было всего 54 года. С тех пор близким так и не удалось до конца разобраться, что же привело к гибели исполнительницы яркого хита «Ягода-малина». Однако жизнь продолжается, и, как говорится, на самом деле мы не умрем, пока о нас помнят и продолжают наше дело. Такого мнения, по всей видимости, придерживается и дочь скончавшейся певицы Анэтта Бриль. Она нашла способ подарить маме вторую жизнь.

Дочь Легкоступовой о посвященной матери песне

К годовщине смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» выпустила песню «Мама». Об этом Анэтта Бриль рассказала в беседе с 5-tv.ru. Наследница артистки поведала, что посвятила трогательную композицию не только своей погибшей родительнице, а всем мамам. Собеседница 5-tv.ru отметила, что родители — самое дорогое, что есть в жизни каждого человека.

«Песня „Мама“ была выпущена еще в июне. Мне ее написал потрясающий автор Вадим Антонов. Причем написал он ее спустя короткий промежуток после нашего знакомства. Он, скажем так, посмотрел мне в глаза и видимо почувствовал всю мою боль, мои эмоции. Он позвонил мне буквально через один день и сказал, что написал мне песню. Когда я ее услышала, то поняла, что это моя песня на все 100%», — вспоминает девушка.

Стоит отметить, что Анэтта Бриль пошла по стопам матери и стала певицей. Она получила два высших музыкальных образования, а педагогом была как раз ее знаменитая мама. Чтобы отдать дань памяти своей ушедшей родительнице, Бриль решила подарить жизнь ее старым композициям. Дочь артистки перепела такие композиции Легкоступовой, как «Только ты» и «Двое в лифте».

«Я считаю, что у мамы было очень много хороших песен, которые было бы здорово, чтобы народ услышал. Я считаю, что, если есть музыкальное образование, почему бы не дать этим песням вторую жизнь?», — рассуждает дочь артистки.

Наследница артистки о боли утраты

Спустя год после трагедии Анэтте Бриль трудно говорить о смерти матери. Дочь Валентины Легкоступовой тяжело перенесла скоропостижную кончину своей родительницы. По словам наследницы знаменитости, это глубокая рана будет болеть всю оставшуюся жизнь.

«Очень страшно, когда ты не можешь сказать „я тебя люблю“ в глаза, а говоришь это, глядя вверх. К сожалению, это невосполнимая утрата, боль от которой не пройдет со временем, независимо сколько пройдет: месяц, год, десять лет. Мама всегда была солнечным, добрейшей души человеком. Таких людей, как она на самом деле очень мало. Она была потрясающей мамой, бабушкой и дочкой для моемой бабушки», — вспоминает девушка.

Анэтта Бриль о третьем муже певицы Юрие Фирсове

Анэтта Бриль родилась в первом браке Валентины Легкоступовой с Игорем Кушнаревым. С третьим мужем своей звездной матери у девушки отношения не сложились. Яхтсмена Юрия Фирсова, который женился на певице за несколько месяцев до ее смерти, наследница артистки отказываться признавать членом семьи.

«Юрий Фирсов не имеет никакого отношения ни к нашей семье, ни к светлой памяти моей мамы. Пусть разбирается Следственный комитет, пусть разбирается полиция в том, кто виноват», — заявила Анэтта Бриль.

Как умерла Валентина Легкоступова

Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет при странных обстоятельствах. Ее госпитализации предшествовало падение в ванной. Анэтта Бриль приехала к матери и нашла ее в компании супруга. По словам дочери певицы, оба были изрядно пьяны. Легкоступову с мужем положили в наркологическую клинику, откуда тот на следующий день сбежал. Артистка вскоре впала в кому, а спустя несколько дней ее не стало. Родственники покойной винят в ее смерти Фирсова.

Хотя судмедэксперты постановили, что певицу убил алкоголь, которым она злоупотребляла долгие годы. Но дети звезды твердо уверены — их мать никогда не пила. К обвинениям в адрес Фирсова присоединился бывший муж Легкоступовой Игорь Кушнарев, отец Анэтты. Он указал на обнаруженные у певицы в ходе экспертизы следы побоев, разбитую голову и гематомы на теле.

Чтобы перебить опасные заявления и отвести от себя внимание, Фирсов рассказал о причинах развода Легкоступовой и Кушнарева. По словам яхтсмена, бывший муж покойной был игроманом и настойчиво пытался склонить звезду к групповому сексу.

Исполнительница хита «Ягода-малина» была кремирована, часть праха была захоронена на Троекуровском кладбище 30 декабря 2020 года, на 55-летний юбилей певицы, а другая — была развеяна над морем в Крыму.

Спустя год после смерти певицы

Сегодня, в годовщину смерти артистки, Анэтта Бриль вновь прилетела в Феодосию, чтобы почтить память мамы. Наследница Валентины Легкоступовой отправилась в Крым вместе со своей семьей к тому месту, где был развеян прах заслуженной артистки России.

«Прах был разделен на две части. Одну развеяли над Черным море, как об этом просила мама. Вторую часть мы захоронили на Троекуровском кладбище. Сегодня мы были всей семьей в Крыму в Феодосии на месте, где развеян мамин прах. Это мамин город», — рассказала дочь Легкоступовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилась жизнь родных Легкоступовой через год после ее смерти.