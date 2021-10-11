Звезда «Универа» высмеял Ольгу Бузову за глупость и пожаловался на усталость
Стас Ярушин высмеял Ольгу Бузову: «Каждый день слушал ее философию»
Фото: Instagram @buzova86
Актер и бывший КВНщик Стас Ярушин не упустил момент, чтобы сделать экс-ведущей «Дома-2» колкое замечание.
Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин иронично высказался о поющей телеведущей Ольге Бузовой. Артист прокомментировал одно из юмористических видео на странице в Instagram Гарика Харламова. На нем экс-ведущая «Дома-2» в свойственной манере порассуждала о «высоком». В комментариях под роликом развязалось целое обсуждение, к которому присоединился и бывший КВНщик Ярушин.
«Бро, я эту философию каждый день в Африке слушал», — написал он.
Актер участвует в проекте ТНТ «Звезды в Африке», которое и ведет популярная ведущая. Неожиданно для многомиллионной аудитории КВНщик стал едва ли не самым скандальным персонажем шоу. За короткий период времени артист успел поругаться с Викторией Боней и Розой Сябитовой.
Не прошла мимо и героиня ролика — сама Ольга Бузова. Звезда уже привыкла к ехидным замечаниям коллег по поводу своих слов. Блондинка не расстраивается и старается парировать колкие замечания.
«А сколько смысла, если вдуматься», — прокомментировала ведущая.
Большинство фолловеров в комментариях Ярушина поддержали. Но нашлись и те, кто пристыдил артиста за излишнюю самоуверенность.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Ярушин думает о коллегах по сериалу «Универ». Актер отметил, что за время длительных съемок экранные друзья попросту надоедали друг другу.
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