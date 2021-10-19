«Только не коньячком»: лидер рок-группы «Пилигрим» предостерег Бузову от лечения

За несколько дней до сольного концерта поющая ведущая Ольга Бузова потеряла голос, коллеги по цеху в интервью 5-tv.ru поделились с ней опытом его быстрого восстановления.

За несколько дней до сольного концерта поющая телеведущая Ольга Бузова потеряла голос. Попробует ли звезда телестройки для быстрого восстановления голоса народные средства, неизвестно. Однако, зная слухи о склонности Ольги к употреблению спиртных напитков, коллеги по цеху предостерегли восходящую звезду российской поп-сцены от использования в лечебных целях коньяка, в злоупотреблении которым ее якобы «уличил» этим летом спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Любой артист сталкивается с проблемой потери голоса, особенно во время концертных туров. Как справиться с профессиональным заболеванием на основе длительного опыта гастрольной деятельности, рассказал в беседе с 5-tv.ru лидер рок-группы «Пилигрим» Андрей Ковалев.

Для решения данной проблемы певцы часто прибегают к помощи фониатров, которые обычно прописывают средства для полоскания горла.

В арсенале медиков — троксевазин и гидрокортизон, трех-четырех вливаний которых вполне достаточно для того, чтобы голос восстановился, поделился собственным опытом певец.

«Поэтому надо пользоваться не народными советами из числа меда и коньяка, а приглашать врача, чтобы он посмотрел ваши связки, потому что они могут скрывать и серьезные проблемы, например, узелки, которые потребуют оперативного вмешательства», — предостерег Андрей Ковалев.

Поющая ведущая Ольга Бузова потеряла голос за несколько дней до сольного концерта «Вот она я», он должен состояться 28 октября.

Как ранее писал 5-tv.ru, для восстановления вокальных данных врачи рекомендовали Ольге Бузовой не нервничать и помолчать, а также применять ингаляции.